Profitul Dedeman a depășit un miliard de lei anul trecut

Rețeaua de magazine de bricolaj Dedeman a înregistrat în 2018 o cifră de afaceri de 7,22 mld. lei (1,55 mld. euro) în creştere cu 14% faţă de anul anterior, iar profitul net al companiei a ajuns în 2018 la peste 1 miliard de lei, ajungând la 1,013 mld. lei (218 mil. euro), în creştere cu 14%, potrivit mediafax.

Conform Ziarului Financiar, retailerul a ajuns la finalul anului trecut la o reţea de 49 de magazine.

Cei doi antreprenori care controlează rețeaua de magazine, frații Adrian și Dragoș Pavăl au devenit activi pe piaţa de capital bucureşteană în 2017, atunci când, pe lângă achiziţia Cemacon, au ajuns să deţină două pachete de câte apoximativ 5% în cadrul companiilor energetice Electrica, Transelectrica şi Conpet. În plus, cei doi investitori români au preluat în vara anului trecut şi proiectul de birouri The Bridge din zona Orhideea din Capitală în cea mai mare tranzacţie realizată vreodată în România pe piaţa de office - 200 mil. euro, iar anul acesta au plătit circa 130 mil. euro pentru proiectul The Office din Cluj.