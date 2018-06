Proiectul 'Timişoara - Capitală Culturală Europeană 2021', în pericol. Ce a descoperit Comisia Europeană

Membrii echipei de monitorizare a capitalelor europene din cadrul Comisiei Europene au spus că majoritatea problemelor identificate în cazul proiectului „Timișoara - Capitală Culturală Europeană 2021” țin de lipsa banilor. Declarațiile au fost făcute după o vizită de monitorizare în oraș, transmite Mediafax.

Membrii echipei de monitorizare a capitalelor europene din cadrul Comisiei Europene au avut mai multe întrevederi, în această săptămână, în orașul de pe Bega, cu reprezentanții Asociației Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2021, dar și cu primarul Nicolae Robu, reprezentanți ai Consiliului Județean Timiș, precum și cu ministrul Culturii, George Ivașcu. La finalul întâlnirilor, membrii echipei de monitorizare au ajuns la concluzia că principala problemă în implementarea proiectului Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2021 o reprezintă lipsa banilor. În cel mult 30 de zile, un raport oficial va fi emis de către reprezentanții Comisiei Europene care au efectuat vizita de monitorizare în Timișoara.

“Cele două zile petrecute la Timișoara au reprezentat ultimul pas din prima fază a procesului de monitorizare, care se realizează cu doi ani și jumătate înaintea anului principal, anul în care se implementează proiectul. În urma acestei vizite, vom emite un document, o scrisoare de recomandare în 30 de zile, care se va concentra pe problemele financiare, de finanțare și cele structurale, deoarece aici se regasesc cele mai multe dificultăți, aspect care nu este neobișnuit în ceea ce privește programul de Capitală Culturală Europeană mai ales în țările din Europa de Est. Ceea ce am descoperit aici este că majoritatea dificultăților întâmpinate de proiect sunt legate de partea financiară și structurală, inclusiv de cash-flow. Ce am analizat a fost nivelul de implementare a bit book-ului, baza fundamentală și elementul cheie pentru care Timișoara a primit titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2016. Am analizat diferența dintre sumele alocate implementării proiectului care sunt asumate în bit book și sumele reale alocate proiectului în anul 2017. Am descoperit că a fost alocată doar 25% din suma asumată în dosarul de candidatură, ceea ce reprezintă o problemă uriașă care provocă o serie de alte probleme și dificultăți, iar asociația Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2021 nu a putut să-și respecte angajamentele față de parteneri și nu a reușit să recruteze personal pentru pozițiile cheie din asociație”, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, Jiri Suchanek, președintele echipei de monitorizare a capitalelor europene din partea Comisiei Europene.

Jiri Suchanek a mai precizat că recomandările care vor fi cuprinse în raportul oficial ce urmează să fie întocmit vor fi transmise reprezentanților Primăriei Timișoara, dar și Ministerului Culturii. Printre solicitări se numără finanțarea proiectului din timp, astfel încât asociația să nu mai întâmpine dificultăți.

“Recomandările noastre, care vor fi transmise primarului, viceprimarului și ministerului Culturii sunt legate de crearea unor linii de finanțare dedicate programului, proiectului de Capitală Culturală Europeană, pentru a se rezolva problema cash flow-ului, dar și simplificarea procesului administrativ. Bineînțeles că vor exista raportări și monitorizări fiind vorba de bani publici, dar totul ar trebui să se facă din timp. De exemplu, primăria a făcut progrese semnificative în ceea ce privește finanțarea, s-a semnat contractul cu asociația, însă abia în luna mai, deci asociația nu a putut lucra cum trebuie aproape jumătate de an. Vom insista ca finanțările să fie făcute, pregătite din timp. Am discutat cu ministrul Culturii în detaliu în ceea ce privește structura, cum ar trebui să fie, inclusiv despre liniile de finanțare separate pentru proiect. Ministrul Culturii ne-a asigurat că el va face tot ceea ce îi stă în putere pentru finanțarea programului, însă depinde și de bugetul național”, a detaliat Jiri Suchanek.

Președintele comisiei de monitorizare a capitalelor culturale a mai precizat că nu este ceva neobișnuit ca un oraș din estul Europei să aibă probleme în ceea ce privește finanțarea proiectului, dar că autoritățile au dat asigurări că vor rezolva problemele.

“Nu este ceva neobișnuit o astfel de situație, mai ales în estul Europei, ca proiectele acestea să aibă întârzieri din cauza cadrului legislativ, din cauza lipsei de finanțare. De exemplu, recrutările din cadrul asociației sau open call-urile din 2017 nu s-au putut face din cauza lipsei banilor. Asociația lucrează fără un director de programe și fără un director de comunicare. Aceștia sunt niște pași care trebuie făcuți imediat, autoritățile ne-au asigurat că vor rezolva aceste probleme”, a conchis Jiri Suchanek.

Pe de altă parte, Simona Neumann, președintele Asociației Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2021, a spus că vizita de monitorizare a fost una foarte utilă și speră că procesul de finanțare al proiectului va fi mai accelerat.

“Aceasta a fost o vizită de monitorizare standard în cadrul vizitelor de monitorizare la fața locului pe care juriul de la Bruxelles le întreprinde în cursul implementării programelor capitală culturală europeană. Au avut loc întâlniri foarte importante cu reprezentanții Primăriei Timișoara, ai Consiliului Județean Timiș, cu ministrul Culturii, în care s-a pus problema asigurării unei finanțări sustenabile și proceduri de finanțare și de decontare care să fie clare și transparente, pentru a evita, bineînțeles, anumite întârzieri, inclusiv întârzierea legată de posibilitatea de a deschide apelul la propuneri de proiecte înspre comunitate, pentru că pentru a face acest lucru trebuie să ai asigurarea fluxului financiar pentru anul următor. Noi am anunțat că vom începe anul acesta, în toamnă, vom demara apelul la propuneri de proiecte exact cum am prevăzut în dosarul de candidatură și sperăm că până să demarăm această procedură vom avea și procedura clară dinspre autoritățile care ne finanțează, care să permită apelul la propuneri de proiecte. Eu cred că a fost o vizită foarte utilă, pentru că a pus la aceeași masă cei mai importanți finanțatori, de fapt, ai programului Timișoara - Capitală Culturală Europeană, care este o prioritate pentru Timișoara, pentru județ, dar și la nivel național. I-a pus față în față pe acești reprezentanți cu reprezentanții comisiei de monitorizare și ai Comisiei Europene, pentru că este vorba, totuși, de un titlu european. Această întâlnire cred că a avut loc la momentul potrivit, pentru a accelera procesul de finanțare și implicit să putem și noi să avansăm cu pregătirile într-un ritm mai alert”, a explicat Simona Neumann.

Directorul Asociației Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2021 a mai afirmat că, deocamdată, Ministerul Culturii nu a alocat nicio sumă de bani pentru susținerea proiectului în acest an, o primă tranșă urmând a fi primită cel mai probabil în toamna acestui an.

“Ministerul Culturii, din păcate, nu a avut alocată finanțare pe anul acesta pentru capitale culturale europeane, dar acum sunt în proces de a căuta o soluție pentru ca cel puțin la rectificarea bugetară din august-septembrie să fie posibil acest lucru. În acest sens, ni s-a solicitat să trimitem un portofoliu de proiecte până în august, care să fie finanțate anul acesta, începând cu toamna acestui an. Nu știm care este suma, suntem în discuție să vedem câte proiecte și ce anume ar urma să fie finanțat. Noi am avut intenția de a solicita pe anul acesta, pentru că am avut portofolii de proiecte gata la sfârșitul anului trecut, dar pentru că nu a fost alocată o sumă pentru anul acesta, am rămas oricum într-un dialog, pentru că există un mare interes din partea Ministerului Culturii ca acest proiect să iasă bine. S-a înțeles că este un proiect de importanță națională și europeană și efectiv se caută soluții. În acest sens, întâlnirea cu membrii comisiei de monitorizare și ai Comisiei Europene a fost la cel mai înalt nivel, la nivel de ministru al Culturii și secretar de stat care răspunde de capitale culturale europene”, a afirmat Simona Neumann.

Oraşul Timişoara a fost desemnat, în luna septembrie 2016, Capitală Culturală Europeană în anul 2021. Oraşele contracandidate la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 au fost Bucureşti, Cluj-Napoca şi Baia Mare. Oraşul bănăţean a candidat cu un proiect care se numeşte „Luminează oraşul prin tine”.