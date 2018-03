Promisiunile lui Liviu Dragnea la Congres

În linii mari, congesul PSD este văzut doar ca un efort (reușit) de afirmare a lui Liviu Dragnea în față activului de partid. Dar el trebuie văzut și ca un efort al conducerii de a gestiona partidul transmițând un mesaj către delegați în speranță că aceștia vor transmite mai departe mesajul acasă. Sub această lumină analizez mai jos discursul președintelui Liviu Dragnea.

Să începem cu o punere în perspectivă:

Iată-ne azi, la un secol de la acele evenimente, într-un blocaj politic triplu: de viziune, de voință și de acțiune. Eu cred că e momentul să rupem acest blocaj, să ne găsim resursele de inteligență și voință și să redăm acestei națiuni pofta de istorie, dorința de modernizare, nerăbdarea de a merge înainte cu pași mari. (pauză retorică)

Așa cum îl dau, adică scos din context, paragraful pare să înceapă a vorbi despre problemele PSD, nu? În definitiv, de aceea avem congres, deoarece partidul sângerează voturi și nu are idei. Dar nu, oratorul vorbește despre țară. Țara a probleme de viziune, ne spune el. Dacă PSD are probleme de viziune, lucrul acesta nu trebuie spus cu voce tare. Dar important este să reținem că problemele PSD sunt ale țării, nu trebuie să ne temem de opoziție că și ei sunt români cu probleme și sub nici o formă nu trebuie să învinovățim conducerea care face șie a ce poate.

Acesta este, probabil fragmentul meu favorit din discurs. El este interesant tocmai pentru că nu se bazează pe o minciună ci pe un adevăr: România chiar manifestă o lipsă de direcție la care dealtfel, a contribuit semnificativ.

Tema va fi reluată la final în discuția despre proiectul de țară

Naționalism și populism moderat

Cu un respect sincer și îndatorat față de statele occidentale, care au contribuit și

contribuie la modernizarea noastră ca națiune, ca economie, ca societate și ca stat,

afirm că desenul suveranității romanești trebuie făcut în România, nu în afara țării.

Noi ca nație vom fi respectați dacă nu vom confunda bunele relații cu servilismul.

Observăm echilibru dintre recunoașterea datoriei fată de puterle occidentale și afirmarea suveranității la limita euroscepticismului. Dar nu de asta am ales neapărat paragraful. Ci pentru „desenarea suveranității”. Nu vreau neapărat să fiu primul care strigă „consultanți străini”, dar în română asta nu are nici un sens. Termenul englez, însă, anume „design” face paragraful mult mai inteligibil.

Comntinuarea este, însă, semnificativ mai agresivă:

Atacul asupra propriei țări e o insultă la adresa tuturor românilor și trebuie să înceteze. Suveranitatea României e mai prețioasă decât lupta internă pentru putere și de aceea e nevoie ș-o protejăm prin legi explicite, dezbătute și votate în parlament.

PSD vrea ridicarea națiunii prin întoarcerea diasporei și creșterea naturală a numărului de locuitori.

România are nevoie, în următorii zece ani, de cel puțin jumătate din forța de muncă și din inteligența pierdute, iar noi ne angajăm să-i satisfacem această nevoie.

Privind spre viitoarele generații, e vital ca statul român să încurajeze natalitatea într-o formă concretă și programatică. Demografia are nevoie de politici dedicate. Mai mult ca niciodată, România are nevoie de copii, are nevoie de mame și de tați, iar pentru asta statul e obligat să ofere condiții generoase de stimulare a natalității.

Interesantă este aici lipsa unor referințe la temele dragi ale ultraconservatorilor. Termeni cheie precum viață (cod pentru limitarea avorturilor) și familie (cod pentru limitarea divorțurilor dar și ostilitate față de homosexuali) lipsesc cu desăvârșire. „Are nevoie de mame și de tați” ar putea fi văzută ca un gest față de Coaliția pentru Familie dar, mai probabil, expresia este folosită în mod voit ambiguu.

Apoi, într-un paragraf pe care nu îl mai redau, PSD vorbește despre nevoia de a proteja capitalul românesc.

Știm și simțim frustrarea PSD provenită din faptul că nu controlează suficient statul. Această frustrare a existat și pe vremea lui Victor Ponta și cu atât mai mult există pe vremea lui Liviu Dragnea, căci cuțitul e mai aproape de os iar dl Dragnea se presupunea a fi mai aproape de PSD-iștii cu funcții decât a fost dl Ponta. În discurs această frustrare este cuplată din nou cu o problemă reală a societății, anume lipsa de responsabilizare (eng: accountability) a serviciilor secrete.

Un alt capitol important al politicii naționale a PSD se referă la recuperarea esenței democratice a societății. Drepturile și libertățile cetățenești, încălcate ani la rând prin nesocotirea Constituției - mă refer aici la supravegherea ilegală a cetățenilor acestei țări, făcută în afara legii, prin instituții de forță care nu au avut și nu au acest drept - trebuie restaurate. La fel, mecanismele de control al instituțiilor de forță care s- au dovedit în repetate rânduri prea aproape de abuz și prea departe de lege, trebuie revizuite. Dezvăluirile apărute în ultimii ani în presă și în comisiile parlamentare de anchetă au arătat modul ilegal și nelegitim prin care instituții nedemocratice s-au substituit celor democratice.

Discursul continuă mai departe cu referințe la statul paralel. Încep să cred, deși este prea devreme să fiu sigur, că referințele la servicii, pe lângă faptul că ostoiesc conspirativita aparatului de partid sunt folosite și drept cod pentru controlul Justiției.

Discursul continuă vorbind despre Apărare și politica externă, stând în zonele obișnuite, poate cu o nuanță de promovare a interesului național prin producția locală de armament și relații comerciale mai largi. Așa cum era de așteptat, PSD dorește și întărirea relațiilor cu Republica Moldova.

A treia cale

În ceea ce privește relația dintre economie șî societate, discursul reflectă teza promovată de Cristian Socol, anume „wage-led growth”, adică creștere economică susținută de creșterea salariilor. Conform acestei teorii creștea salariilor în zona de stat (dar și în privat prin creșterea salariului minim și concurență pe piață muncii) duce la un consum intern mai mare care, la rândul lui, duce la o creștere a economiei.

Dragi colegi, Să ne întoarcem în România și să vorbim despre venituri.(...) De la obiectivul politic „Mai multe locuri de muncă" am trecut la obiectivul politic „Mai multe locuri de muncă bine plătite".

De la abordarea ,,Pensii mai mari", am trecut la abordarea „salarii mai mari ca să putem plăti pensii mai mari". De la sprijinirea celor cu dificultăți, am trecut la stimularea celor activi care pot produce venituri în plus pentru susținerea cazurilor sociale.

Pe termen lung soluția de dezvoltare pare a fi educația

La fel, nu este suficient să ne intereseze doar cei care muncesc azi și să nu fim preocupați de generațiile viitoare. Copiii de azi vor plăti pensiile celor care muncesc în prezent. Trebuie deci să avem un sistem de educație eficient care să genereze o forță de muncă bine calificată, cu venituri mai mari, din care să putem plăti pensii mai mari în viitor. Aceasta este noua direcție a partidului nostru.

Surprinde, lipsa oricărei referințe la solidaritate ca valoare centrală a partidului. Nu doar în aceste paragrafe ci în întregul discurs. Este posibil să fi o distanțare de partidele de stânga din Europa (care nu sunt tocmai pe val), posibilă mai ales în contextul în care dreapta Românească este cu totul străină de acest concept.

Stânga intelectuală (membri în Demos și Critic Atac) au fost critici față de discurs reproșându-i lipsa de ostilitate față de corporații și lipsa unei focalizări pe inegalitate și redistribuire.

Proiectul gROwth și curtarea clasei de mijloc cu înclinații liberale

Printr-o tradiție care durează cel puțin de la Victor Ponta încoace, PSD își securizează temele electoratului central (sărăcie, naționalism) și apoi atacă zona de centru sau chiar ușor de dreapta.

Vedeți mai jos lista de facilități:

crearea unor condiții adecvate pentru creșterea copilului, grădinițe cu program prelungit, after-school în toate școlile din România și nu numai. Tot în acest sens, acest nou proiect prevede asigurarea transportului pentru elevi, nu doar în mediul rural, ci și în mediul urban.

dreptul la zile libere pentru părinții care își duc copiii la consultații medicale, în afară de concediul medical prevăzut pentru perioade mai lungi (...)

gR0wth trebuie să propună alternative pentru orarul ghișeelor, după orele de lucru obișnuite, astfel încât să-i poată deservi pe cei care muncesc. Proiectul vizează reducerea drastică a birocrației (...)

Acest nou proiect are în vedere asigurarea unui concediu decent pentru fiecare salariat din România. În prezent, acordăm vouchere de vacanță pentru angajații din(...)

Cu excepția ultimei fraze, sunt teme care s-ar putea găsi în programul USR sau România 100 (presupunând că am ști care sunt programele acestor formațiuni politice).

Proiect de țară?

Spune dl Dragnea:

În viziunea noastră a Partidului Social Democrat, sunt cel puțin șase domenii prioritare în care România, prin resursele ei imediate și specifice își poate maximiza dezvoltarea. Vorbim despre infrastructură, agricultură, resurse naturale și energie, educație, sănătate și IT.

Și apoi urmează enumerarea măsurilor (previzibile) pe aceste domenii.

Nu sunt sigur care e rostul acestei zone a discursului. Poate că s-a hotărât că PSD trebuie să arate că gândește în tușe mari. Eu prefer, însă, să îmi închipui că birocrații partidului s-au speriat de structurarea discursului (cât de cât) dinspre cetățean înspre stat și au cerut o bucată de text care să fie structurată dinspre guvern înspre cetățean, așa cu înțeleg ei că se face.

Controlul dezbaterii publice

Urmează o secțiune care, deși nu pare, este, în opinia mea, esențială. Anume propunerea cunor convenții care par a fi forumuri de dezbatere deschisă. Deschisă, dar, probabil, bine temperată prin mijloace specifice. Anume:

Convenția Națională pentru adoptarea monedei Euro până în 2024.

Convenția Națională pentru președinția Consiliului Uniunii Europene

Convenția Națională pentru egalitatea de gen, ROMÂNIA PARITARĂ

Convenția Națională România 2040

Dacă citesc eu corect, aceste convenții sunt instrumente prin care PSD dorește să recapete ceea ce odată era unul din marile sale talente, anume abilitatea de a controla agenda publică. Folosirea de termene exprimate în ani sugerează seriozitate și, posibil, este un răspuns la cvasi-monopolizarea referinței la cei 100 de ani de la marea unire.

Convenția pentru Consiliul UE va fi folosită probabil în scopuri naționaliste. „România Paritară” în schimb, este o ancoră în zona progresistă (observați folosirea termenului „gen” car e este anatema pentru ultraconservatori).

Cum arată, deci, PSD-ul pe care îl promite domnul Dragnea? Este un partid suficient de naționalist și populist ca să poată evita, teoretic, alunecarea în irelevanță, evitând, în același timp, ultraconservatorismul. Maschează preocuparea pentru soarta membrilor săi în relație cu Justiția printr-un discurs anti-sistem. Caută să construiască o versiune autohtonă de blairism care combină o atitudine binevoitoare față de angajați cu o atitudine binevoitoare față de companii. Este un partid care caută să atragă clasa de mijloc prin oferirea de beneficii specifice. Este un partid care, fără să investească prea mult efort, nu neglijează vâna progresistă specifică stângii occidentale. Nu în ultimul rând, este un partid care vrea să își regăsească vigoarea, sănătatea și dominația în spațiul public românesc.

A fost un discurs bun. Este îndoielnic că PSD, în acest moment, îl poate transforma în realitate.