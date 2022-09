Proteste violente fără precedent la Teheran. A cincea zi de tulburări grave după moartea unei fete care fusese arestată de Poliția Moralității (Video)

Informaţii venite din Iran vorbesc despre confruntări în curs de desfăşurare între protestatari şi forţele de ordine, în capitala Teheran, în ceea ce pare a fi cea mai mare demonstraţie din ultimii ani, relatează BBC preluat de Rador.

Un martor ocular a declarat pentru BBC Persian că scenele din cartierul său seamănă cu un câmp de luptă. Este a cincea zi de proteste tot mai violente, declanşate de moartea unei tinere de 22 de ani, Mahsa Amini, la trei zile după ce a fost arestată de poliţia moralităţii.

And this is how mass demonstrations take place in #Iran. pic.twitter.com/tWyzQNeoz3