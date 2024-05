VIDEO Protestele studenților se extind în întreaga lume: tabere pro-palestiene și pro israeliene inclusiv la Paris sau Australia

Protestele legate de războiul din Gaza au început și la Universitatea din Queensland, cea mai mare din statul australian. În curte s-au format două tabere cu corturi, potrivit CNN. Acestea sunt amplasate la aproximativ 100 de metri una de cealaltă. Cea mai mare este cu susținători ai palestinienilor, iar a doua are corturi cu stegul israelian.

Alte proteste au loc la cel puțin șapte universități australiene din Melbourne, Sydney, Adelaide și Perth. Spre deosebire de situația din SUA unde protestele au degenerat în acte violente, în Australia situația este calmă.

Tensiunea a crescut foarte mult în universitățile americane în ultimele două săptămâni.

Grupuri cu poziții diferite în raport cu criza din Gaza s-au format și au declanșat revolte. Mișcarea s-a amplificat după arestarea a peste 100 de protestatari la Universitatea Columbia din New York.

Studenții din numeroase universități americane au organizat tabere cu corturi și au organizat proteste. Sute de oameni au fost reținuți, iar experții susțin că protestele, inclusiv incidentele de antisemitism, sunt amplificate din surse externe.

