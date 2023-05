Putin se bagă între Armenia și Azerbaidjan:Negocieri între cele două state aflate în conflict, pe 25 mai, la Moscova

Premierul armean Nikol Paşinian a declarat joi că a acceptat să aibă o întrevedere cu preşedintele azer Ilham Aliev pe 25 mai, la Moscova, în cadrul unor negocieri sub egida preşedintelui rus Vladimir Putin, în contextul escaladării tensiunilor între cele două ţări din Caucaz, informează AFP.

"Am primit din partea Rusiei o propunere pentru organizarea unei întrevederi trilaterale la cel mai înalt nivel, sub medierea preşedintelui rus, pe 25 mai. Noi am acceptat această propunere", a declarat Paşinian în timpul unei reuniuni guvernamentale.

Deocamdată, preşedintele Azerbaidjanului nu şi-a confirmat prezenţa

Acest anunţ intervine în condiţiile în care miniştrii de externe armean şi azer urmează să se întâlnească vineri la Moscova pentru negocieri de pace.

O escaladare a tensiunilor a avut loc în ultimele zile între cele două ţări, care îşi dispută controlul asupra Nagorno-Karabah, o regiune populată majoritar de armeni care s-a separat de Azerbaidjan cu ajutorul Erevanului.

Aceste două foste republici sovietice s-au confruntat în două războaie în decursul a puţin peste 30 de ani. Cel mai recent război, în 2020, s-a soldat cu o victorie zdrobitoare a Azerbaidjanului, care a recucerit teritorii importante.

În pofida unui armistiţiu mediat de Moscova, confruntări izbucnesc regulat în Nagorno Karabah şi la frontiera dintre Armenia şi Azerbaidjan.

Miercuri, armata armeană a anunţat decesul unui soldat rănit de tiruri ale forţelor azere, după ce un militar armean şi un militar azer au fost ucişi săptămâna trecută în alte confruntări.

În paralel, se intensifică eforturile internaţionale de mediere. Discuţii au avut loc timp de patru zile la începutul lui mai, la Washington, între delegaţiile armeană şi azeră. Duminică, Aliev şi Paşinian au avut o întrevedere la Bruxelles, în cadrul unor negocieri sub egida UE.

Joi, Nikol Paşinian a afirmat că, în timpul acestor negocieri de la Bruxelles, cele două ţări au convenit să recunoască fiecare integritatea lor teritorială, salutând "o etapă importantă spre pace".

Paşinian a dat asigurări că au fost înregistrate "progrese" în vederea pregătirii "textului final al unui acord de pace".

O nouă întrevedere între Paşinian şi Aliev este de asemenea prevăzută pentru 1 iunie în Republica Moldova, întrevedere care îi va implica pe cancelarul federal german Olaf Scholz şi preşedintele francez Emmanuel Macron.

Aceste iniţiative occidentale sunt văzute cu ochi critici de Rusia, care consideră Caucazul zona sa de influenţă.