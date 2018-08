Radu Tudor AVERTIZEAZĂ: Urmează un război pentru pace cum n-am mai avut

Jurnalistul și analistul Radu Tudor susține că, în ultima perioadă, contextul internațional s-a degradat serios, mai ales din cauza președintelui SUA, Donald Trump. Radu Tudor consideră că SUA pun în pericol relația cu Europa și acest tratat s-ar putea destructura.

”In urma politicii turbulente a presedintelui american Donald Trump, fapt dovedit cu varf si indesat la recentul Summit NATO de la Bruxelles din luna iulie, mai multi aliati europeni isi pun serios problema angajamentului SUA in Europa.

Asa cum a fost el structurat dupa cel de-al 2 lea razboi mondial, acest angajament american a reprezentat ancora cea mai puternica pentru liberatate, democratie, economie de piata si dezvoltare a Europei, dupa drama razboiului.

Varful de lance l-a reprezentat Tratatul de la Washington, lansat in 1949. SUA, Canada si cativa aliati europeni puneau bazele NATO prin acest tratat. Alianta politico-militara cea mai solida si de succes din istorie, NATO este azi, in pragul aniversarii a 70 de ani, pusa in pericol, culmea, tocmai de la Washington.

Stiu ca suna aberant, dar Tratatul de la Washington este pus in pericol de la Washington.

Vor fi voci care sa afirme ca Trump nu este singurul decident al SUA, ca Senatul si Congresul SUA reprezinta forte politice cu greutate, fara de care nici o initiativa a presedintelui nu poate fi pusa in aplicare. Chiar inaintea Summit-ului NATO din Iulie, Senatul SUA a votat o initiativa prin care presedintele este avertizat sa nu ia nici o decizie cruciala in privinta angajarii SUA in alianta fara votul senatorilor. Este un argument. Insa comportamentul lui Trump, deciziile sale ce dau satisfactie Moscovei inca din prima zi a mandatului sau, legaturile sulfuroase din trecut si cei peste 20 de colaboratori apropiati ai sau concediati sau acuzati de justitia americana demonstreaza ca batalia e grea.

Pana cand ne vom lamuri deplin ce anume va prevala in SUA – forta destabilizatoare a lui Trump in angajamentele multilaterale post-razboi sau puterea senatorilor si congresmenilor – vedem o evolutie fulminanta in Europa.

Franta si Germania, simtind efectele deciziilor aberante luate de Donald Trump in raport cu aliatii europeni, au simtit ca e momentul lor. Impreuna sau separat, Franta si Germania reprezinta motorul Europei. Tari mari, influente, cu economii performante, cu ambitii militare si de securitate pe masura.

Ieri, presedintele francez Emmanuel Macron a spus explicit un lucru extrem de grav : Europa nu se mai poate baza pe SUA in materie de securitate. Sunt foarte multe argumente concrete care contrazic serios aceasta afirmatie hazardata. Zeci de mii de militari americani, baze militare si armament de miliarde de dolari sunt in Europa, permitand acestui continent sa se dezvolte democratic, sa se concentreze pe o performanta economica solida, cat timp are securitatea garantata prin NATO.

Fara NATO, Europa n-ar fi fost ce e astazi.

Fara NATO, scenariile de securitate devin un cosmar.

Fara NATO, rivalitatea istorica franco-germana ar putea redeveni un cosmar, cum a mai fost in trecut.

Fara NATO si angajamentul SUA, iluzia securitatii poate fi usor vanduta si cumparata prin perversitatea istorica a manipulatorilor rusi.

Afirmatia lui Macron m-a suprins extrem de neplacut. In locul unei lupte pentru prezervarea celor 70 de ani de securitate si prosperitate, Franta si Germania dau cursul visului lor de a controla continentul.

De dragul teoriei, doar o secunda as putea fi de acord cu aceasta varianta a proiectului european de aparare si securitate. Un soi de NATO european, fara SUA. Doar in cazul in care politica distructiva a lui Trump va merge pina la capat, fara sa fie impiedicat de institutiile de la Washington. Daca Trump – cel care ia in calcul aberatia retragerii SUA din NATO dintr-un calcul de tip imobiliar, singurul pe care-l intelege – va prevala, atunci suntem practic obligati de situatie sa ne adaptam, sa ne aparam, sa ne strangem fortele in Europa.

Altfel, batalia pentru NATO trebuie dusa pina la ultima picatura a noastra.

Pentru a nu regreta amarnic apoi ca n-am facut tot ce depinde de noi pentru mentinerea securitatii, stabilitatii si prosperitatii spatiului euroatlantic.

Urmeaza un razboi pentru pace cum n-am mai avut.”, scrie Radu Tudor, pe blogul personal.