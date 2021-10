Radu Tudor împarte România în două: 'Jumătate din populația României trage în sus, cealaltă în jos'

Jurnalistul Radu Tudor susține susține că adevărata rată de vaccinare din România trece de 50%. „jumatate din populatia Romaniei trage in sus, cealalta in jos”, a spus Tudor.

„Noi suntem 15 milioane in tara, nu 19 mil, asa cum pretind autoritatile. Daca din 15 mil scadem 4 mil de copii, reiese ca sunt 11 milioane de maturi. Din care 6 mil s-au vaccinat, adica peste 50%. Dar restul de 5 milioane nevaccinati duc mai departe virusul, pandemia, presiunea imensa pe sistemul medical. Asa cum stim demult, jumatate din populatia Romaniei trage in sus, cealalta in jos”, a spus Radu Tudor, pe pagina sa de Facebook.