Rareș Bogdan prezice o luptă în trei pentru Primăria Capitalei: 'Piedone s-a născut speranță și a murit talent'

Rareș Bogdan a declarat, duminică, la Realitatea PLUS, că Nicușor Dan scade în sondaje, și astfel, alături de Gabriela Firea și Sebastian Burduja, duce o luptă acerbă pentru scaunul de la Primăria Capitalei. Mai mullt, Rareș Bogdan nu îl ia în considerare pe Cristian Popescu Piedone, despre care spune că „s-a născut speranță și a murit talent”.

"Dintr-o dată, vedeți că Nicușor Dan nu mai are cifrele de 38-41 (de procente - n.r.). Nicușor Dan se duce spre 30. Vă pot spune - și vă rog să păstrați înregistrarea și s-o difuzați în noaptea de 9 spre 10 iunie - alegerile se vor câștiga în București cu scorul de 27-28%, pentru că cei 3 candidați principali ai celor 3 formațiuni politice importante vor fi umăr la umăr și va conta foarte mult mobilizarea. Aici mă refer la candidatul nostru, Sebastian Burduja, la Nicușor Dan și la dna Firea. Cristian Popescu Piedone n-a dansat decât o vară. El s-a născut speranță și a murit talent. Practic, va fi undeva între 10-15%, pentru că nu are bazin electoral și nu are nici activ de partid care să îl sprijine. Dna Firea probabil va fi undeva între 24 și 28%. Sebastian va fi între 24 și 28%, iar Nicușor Dan - din momentul acesta doar va coborî - și va conta foarte mult prestația fiecăruia.

Într-adevăr, Sebastian Burduja are o problemă legată de notorietate, dar președintele Ciucă și cu mine avem suficientă notorietate și vom apărea amândoi atât în pliante, cât și - cât se mai poate până la sfârșitul perioadei - pe panouri publicitare, pe autobuze, pe absolut tot ce se poate, pe afișe pentru a-i da încredere și pentru a-l asocia electoratul nostru cu PNL", a declarat, duminică, Rareș Bogdan, pentru Realitatea PLUS.

Sondajul Avangarde

Actualul primar al Capitalei Nicuşor Dan se află pe primul loc în intenţiile de vot ale bucureştenilor pentru postul de primar general, cu 31% din opţiuni, urmat de Gabriela Firea cu 24% şi de Cristian Popescu Piedone - 20%, conform unui sondaj Avangarde, care indică şi că 42% dintre bucureşteni sunt mulţumiţi de modul în care arată lucrurile în oraş.