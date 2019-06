Răspunsul ministrului Finanțelor, după ce europenii au făcut primul pas pentru Europa cu două viteze

Comisarul european pentru Buget și Resurse Umane, Gunter Oettinger, a anunțat că, în urma unor negocieri intense între miniștrii de finanțe din UE s-a făcut un pas important pentru o linie specială de buget care va viza doar țările din zona Euro.

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține, pentru STIRIPESURSE.RO, că această decizie nu înseamnă obligatoriu că nu se poate aplica același tratament și țărilor din zona non euro.

”Referitor la informatia de presa conform careia Presedintia romana a inregistrat un esec dat fiind ca deciziile adoptate pe „linia de buget pentru zona euro” oficializeaza Europa cu doua viteze precizam urmatoarele:

- Romania detine presedintia Consiliului UE, nu pe cea a Eurogrup (for in care se discuta caracteristicile unui posibil instrument bugetar pentru convergenta si competitivitate/BICC in zona euro). Reaminitim ca presedintele Eurogrup este ministrul portughez al finantelor, Mario Centeno

- In calitate de presedintie a Consiliului, Romania a promovat o abordare inclusiva prin incercarea de a lansa negocierile privind Reform Support Programme, instrument care se adreseaza tuturor statelor membre din UE.

- Tocmai pentru a promova o abordare coerenta intre Ecofin si Eurogrup, am initiat un dialog structurat presedintia ECOFIN-presedintia Eurogrup.

- Decizia Eurogrup in format extins din dimineata zilei de 14 iunie nu exclude aplicarea acelorasi principii la statele non-euro. Aranjamentele specifice pentru statele din afara eurozonei se vor contura in lunile care urmeaza, in paralel cu negocierile pe BICC. Tot ce avem pe masa este work in progress!”, a declarat Eugen Teodorovici, pentru STIRIPESURSE.RO.