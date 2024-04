Răsturnare de situație! Ion Doldurea, tatăl patronului stației GPL de la Crevedia, care a explodat, candidează pentru un nou mandat la Primăria Caracal

Primarul municipiului Caracal, social-democratul Ion Doldurea, candidează pentru un nou mandat, candidatura sa urmând să rămână definitivă marţi, în situaţia în care nu va fi contestată, potrivit reprezentanţilor circumscripţiei electorale municipale.

Numele edilului a apărut în spațiul public în momentul exploziei stației GPL de la Crevedia, al cărei patron era chiar fiul acestuia, Ionuț Daniel Doldurea.

Odată cu depunerea candidaturii lui Ion Doldurea pentru funcţia de primar al municipiului Caracal a fost depusă şi lista de candidaţi a PSD pentru Consiliul Local, acestea fiind primele înregistrate la Biroul Electoral de Circumscripţie Caracal.

Ion Doldurea a precizat, într-o postare pe o reţea de socializare, că a obţinut peste 5.000 de semnături de susţinere şi a afirmat că a realizat majoritatea obiectivelor propuse în urmă cu patru ani.

"Astăzi, împreună cu echipa de consilieri locali, însoţiţi de preşedinţii organizaţiilor locale şi membri ai PSD Caracal, am depus la biroul electoral lista de candidaţi pentru alegerile locale din 9 iunie! Prezenţa noastră în număr mare la acest moment este dovada că în aceşti 4 ani am construit la Caracal, împreună cu deputatul Adrian Chesnoiu, o echipă PSD puternică, cu oameni determinaţi şi consecvenţi crezului nostru. Totodată, susţinerea pe care am primit-o atât eu pentru o candidatură la funcţia de primar al Municipiului Caracal, cât şi colegii care candidează la Consiliul Local sau Judeţean, este pentru mine o recunoaştere a rezultatelor bune pe care le-am înregistrat în acest mandat. Le mulţumesc celor peste 5000 de cetăţeni care ne-au acordat prin semnătură susţinerea, atât mie cât şi echipei de consilieri. Am realizat majoritatea obiectivelor propuse acum 4 ani şi continuăm în echipă pentru dezvoltarea municipiului nostru!", a notat Doldurea într-un mesaj postat pe facebook.

Candidaturile social-democraţilor sunt singurele depuse până în prezent în municipiul Caracal

În municipiul Slatina nu au fost încă înregistrate candidaturi pentru fotoliul de primar şi Consiliul Local, nefiind depuse până luni după-amiaza candidaturi nici pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Olt sau pentru mandatele de consilieri judeţeni.