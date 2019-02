Război TOTAL în PSD București: Aurelian Bădulescu, acuzații EXPLOZIVE la adresa lui Gabriel Mutu

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, susține că președintele interimar al PSD București, Gabriel Mutu, dorește să propună excluderea sa din PSD, în cadrul ședinței Comitetului Executiv. Bădulescu susține că această decizie vine în contextul în care și el, și Gabriel Mutu doresc să candideze la șefia PSD București.

”Am luat la cunoștință, cu dezamăgire, dar nu și cu surprindere, de strategia dlui Mutu Gabriel prin care dorește să devină președinte ales al PSD București, respectiv eliminarea din competiție a potențialilor contracandidați.

La scurt timp după ce mi-am anunțat intenția de a candida pentru această poziție, dl Mutu Gabriel i-a somat public pe colegii din organizația sectorului 4 să mă excludă din partid și am informații că va încerca să pună acest subiect pe ordinea de zi a Comitetului Executiv Național de astăzi.

Înțeleg că după standardele etice ale dlui Mutu Gabriel nu mai sunt pesedist, în ciuda faptului că de doi ani și jumătate îmi fac fără preget datoria față de bucureșteni în calitate de viceprimar general. Am fost în stradă, și pe caniculă, și pe viscol, am discutat cu sindicatele, cu patronatele, cu petiționari mai mult sau mai puțin nervoși, m-am luptat politic „la baionetă” cu adversarii noștri din Consiliul General și nu numai. Atunci eram bun, iar dl Mutu Gabriel îmi transmitea public semne de apreciere. Acum, văd că preia exact textele și argumentele celor de la USR pentru a lovi în mine, pentru simplul fapt că am rămas loial dnei Primar General, în urma conflictului pe care aceasta l-a avut cu președintele PSD, și nu m-am reorientat brusc, așa cum a făcut domnia sa.

Dacă a fi pesedist înseamnă să fi trecut musai pe la școala de cadre a lui Băsescu Traian, în PDL, și să folosesc orice metode pentru a-mi impune deciziile, inclusiv aceea de a-i lovi cu sticla în cap pe cei care nu sunt de acord cu mine, atunci da, nu sunt pesedist. Dar știu cu siguranță că lucrurile nu stau așa, în orice caz eu nu într-un astfel de partid m-am înscris.

Am convingerea că într-un moment atât de delicat, în care partidul trebuie să găsească soluții responsabile pentru modul iresponsabil în care Președintele României înțelege să saboteze activitatea Guvernului, colegii din CExN vor da dovadă de maturitate politică și nu vor da curs ambițiilor meschine ale dlui Mutu Gabriel de a exclude din partid un viceprimar PSD.”, arată Aurelian Bădulescu.