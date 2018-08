Reacția lui Cristi Danileț după anunțul Inspecției Judiciare: 'Nu e magistrat acela care nu a avut un dosar penal sau disciplinar'

Judecătorul Cristi Danileț iese la rampă după ce Inspecția Judiciară a anunțat recent că mii de magistrații au avut dosare penale la DNA, făcând următoarele precizări:

„Mi-a scăpat știrea cu numărul de "magistrați anchetați" de către DNA. Câteva mii în nu știu câți ani. Să ne lămurim:

- nu e vorba de magistrați anchetați, ci de dosare constituite în urma unor plângeri făcute impotriva magistraților;

- oricine se (poate) plânge în România pentru orice. Unul s-a plâns odată (nu la DNA, ci direct la instanta) împotriva lui Dumnezeu. Și acolo s-a făcut un dosar;

- exista un milion de plangeri și lucrări penale în fiecare an. Teoretic (statistic) in 15 ani fiecare cetățean al patriei este vizat intr-un dosar penal? E o prostie să crezi asta! Plângerile vizează fapte reclamate, nu persoane culpabile!

- oamenii se plâng împotriva magistraților pentru soluțiile date la: șeful institutiei, la DNA, la Inspecție, la Președintele statului, ba chiar și la Comisia Europeană, la CEDO sau la Haga. Ei nu știu sau se fac că nu știu că pentru o soluție se poate exercita doar apel/recurs impotriva hotărârii judecatoresti, neputandu-se ataca persoana care a pronuntat-o;

- magistrații, ca mulți alții, nu sunt înștiințați de dosare penale decât când li se dă soluția de clasare; este exclus astfel că magistrații să fie șantajați sau presați in vreun fel de procurorii sau inspectorii care soluționează plângerile împotriva lor;

- nu e magistrat acela care nu a avut un dosar penal sau disciplinar . Eu am câte o plângere la Inspecție in fiecare lună și la Parchet in fiecare an. Ultima oara s-a plâns chiar o judecătoare la DIICOT împotriva mea și a altor magistrați, printre altele, pentru trafic de persoane că am judecat-o la CSM. Am primit clasare și apoi a atacat soluția la ICCJ; s-a respins. Evident pentru mine, judecătoarea are probleme psihice, dar sistemul e atât de birocratic încât femeia e și acum în justiție. In prezent sunt cercetat de Inspecție pentru că am spus că ar pica examenul la procedura penala un student la Drept care ar afirma, la fel ca ministrul justiției, că nu putem avea arestați sau trimiși în judecată oameni nevinovați (din moment ce orice om cercetat penal este, de fapt, nevinovat până la sfarsitul procesului). Până și prostia asta a trebuit...anchetată. Deci...a fost anchetată (verificata, cercetată) prostia, nu omul care a dezvaluit-o.”, este comentariul lui Daniel, postat pe Facebook.