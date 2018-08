Augustin Lazăr iese la atac după decizia lui Tudorel Toader: 'Dintr-o dată, cineva are nevoie să producă un carambol judiciar'

Procurorul general, Augustin Lazăr, a subliniat că decizia ministrului Justiției de a declanșa procedura evaluării sale reprezintă dovada faptului că persoane cu „proceduri judiciare” au nevoie să se producă un carambol judiciar și să subordoneze justiția, ce s-a vădit a fi independentă în anchete.

„Desigur că a fost un anunț brusc, care părea să fie să fie oarecum împotriva cursului unei relații de comunicare pe care ministrul Justiției dorea să o dezvolte cu noi. Aveam impresia că în urma revocării procurorului-șef DNA domnia sa dorea să arate că poate avea o conduită a unui ministru de Justiție conform atribuțiilor pe care le are și să aibă o relație armoniasă cu Ministerul Public. În ultima discuție pe care am avut-o așa părea. Și dintr-o dată, brusc, au apărut niște nevoie ale cuiva, ale unor persoane care am înțeles că i-au fost induse domnului ministru, respectiv s-a introdus această temă falsă brusc, tema pretinsei descoperiri recente de cineva care este chemat să răspundă penal a unor protocoale a Ministerului Public, o altă instituție a statului român, cu SRI”, a declarat procurorul general, Augustin Lazăr, la RFI, conform Mediafax.

Lazăr a mai subliniat că de existența acestor protocoale se știa de multă vreme, iar ministrul Justiției și CSM au primit documentele pentru a se demonstra că Ministerul Public nu are nimic de ascuns.

„Nimic nu este surprinzător pentru un om rațional și dintr-o dată cineva, având o nevoie imperioasă să producă un carambol judiciar. Nevoia imperioasă este clară de a subordona justiția independentă, care se vădește a fi imparțială în ceea ce se face în aceste momente. De a subordona Ministerul Public, care se vădește a fi imparțial în anchetele sensibile pe care le desfășoară acum”, a mai spus Augustin Lazăr.

Întrebat cine are nevoie să producă un carambol judiciar, procurorul general a răspuns: „Media este inteligentă, nu trebuie să explic eu cine are proceduri judiciare şi cine nu are”.

Procurorul general a asigurat că luni va publica toată corespondența purtată cu CSM și cu ministrul Tudorel Toader în ceea ce privește protocoalele.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat sâmbătă, pe Facebook, că declanșează procedura legală pentru evaluarea activității desfășurate de către procurorul general, Augustin Lazăr.

„Declanșez procedura legală pentru evaluarea activității manageriale desfășurată de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție! Preambul: În urmă cu câteva săptămâni afirmam faptul că vine vremea când fiecare trebuie evaluat. În urmă cu câteva luni apreciam disponibilitatea procurorului general al PÎCCJ pentru desecretizarea Protocolului din 2009. Zilele acestea aflăm că în realitate a fost "desecretizat" un protocol "abrogat" încă din 2016. Aceasta deoarece, potrivit art. 27 al Protocolului din decembrie 2016, "La data intrării în vigoare a prezentului Protocol se abrogă Protocolul de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale nr.....din 04.02.2009". Folosirea sintagmei "se abrogă", arată și faptul că semnatarii respectivelor Protocoale au înțeles să le confere acestora valențe normative. Rezultatele evaluării, însoțite de eventuale propuneri, vor fi făcute publice în termen de cel mult 30 de zile”, se arată în mesajul postat de către ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe Facebook.

În replică, procurorul general, Augustin Lazăr, a precizat că întreaga colaborare PG-SRI a fost efectuată în cadrul legii și că va publica toată corespondența cu CSM și Ministerul Justiției privind tema protocoalelor care este, de fapt, una falsă.