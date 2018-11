Reacție din UDMR după declarațiile lui Ilan Laufer: Nu numai că au fost necumpătate dar sunt inacceptabile

Liderul Grupului UDMR din Camera Deputaţilor, Korodi Attila, consideră că declaraţiile lui Ilan Laufer, făcute după ce preşedintele Klaus Iohannis a refuzat numirea sa în funcţia de ministru al Dezvoltării, sunt inacceptabile, motiv pentru care le respinge cu fermitate, potrivit Agerpres.

"Declaraţiile lui Ilan Laufer eu cred că nu numai că erau necumpătate dar sunt inacceptabile. Şi aş începe cu partea a doua. Să zici unei organizaţii democratice, care reprezintă comunitatea germană, că este urmaşa unei organizaţii nazist-fasciste este inacceptabil. Toate comunităţile etnice au şi menirea şi cumva obligaţia să creeze foruri instituţionale prin care să se organizeze şi în zona politică, administrativă şi să poată să se reprezinte. Şi FDRG este una dintre aceste organizaţii şi tocmai au menirea aceea de a reprezenta comunitatea germană şi orice asemănare, asociere cu o organizaţie care a fost prezentă în perioada fascistă, în timpul ocupaţiei germane în acest spaţiu este inacceptabilă şi o respingem cu fermitate. Pentru că a doua zi poate să fie o altă organizaţie, a altei comunităţi", a declarat Korodi Attila, într-o conferinţă de presă susţinută joi la Miercurea Ciuc.

În legătură cu acuzaţiile de antisemitism lansate de Ilan Lufer, parlamentarul UDMR a opinat că "aici este nevoie de foarte multe rezerve" şi a punctat faptul că atunci când faci astfel de declaraţii "ori le argumentezi, ori sunt în defavoarea ta, indiferent dacă faci parte, de exemplu, din comunitatea etnică a evreilor", motiv pentru care şi acestea sunt inacceptabile.



Ilan Laufer a afirmat marţi seara, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a semna decretul pentru numirea sa în funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale ar reprezenta "un nou act de antisemitism".



"Astăzi, în anul 2018, am fost respins de către preşedintele României, Klaus Iohannis. Sunt îngrijorat de motivele reale care au stat la baza respingerii mele, atunci când m-a refuzat în funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, fără să motiveze această decizie, ceea ce este neconstituţional. Consider că refuzul preşedintelui Iohannis, în ceea ce mă priveşte, este un nou act de antisemitism şi vreau să atrag atenţia asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a demonstrat în ultimul an preşedintele Klaus Iohannis. Aşa cum se ştie, domnul Iohannis a avut mai multe ieşiri împotriva evreilor şi declaraţii antisemite. A refuzat şi blocat numirea unui ambasador în Israel, dorind pe această cale să saboteze relaţia dintre România şi Israel. Totodată, vă pot spune că a contribuit inclusiv la sabotarea şedinţei de guvern comune care trebuia să aibă loc între Guvernul israelian şi cel român", a spus Laufer.



Acesta a adăugat că "foarte important de menţionat este faptul că Klaus Iohannis este etnic german şi are o legătură dubioasă din toate punctele de vedere cu Forumul Democrat German din România, moştenitor al unei organizaţii naziste, scoasă în afara legii, conform Tratatului de la Paris, de după cel de-al Doilea Război Mondial".