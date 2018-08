Relaxare a cenzurii în Germania. Simbolurile naziste vor putea fi folosite în jocurile video

Jocurile video şi cele pe calculator care conţin simboluri naziste cum ar fi svastica pot fi acum vândute în Germania fără să fie cenzurate după ce Corpul de Reglementare a Software-ului de Divertisment (USK) a decis să ridice o interdicţie veche, scrie CNN, conform news.ro.

USK a anunţat că jocurile care conţin simbolurile interzise pot fi vândute în Germania dacă folosirea simbolurilor este „acceptabilă social”. Acest lucru înseamnă că simbolurile trebuie să aibă un scop artistic sau ştiinţific sau să fie folosite pentru a reprezenta anumite evenimente în istorie.

Decizia a venit după o dezbatere tensionată în Germania şi în jurul lumii care a urmat cenzurării jocului video „Wolfenstein II: The New Colossus”, care are loc într-un univers alternativ în care naziştii au învins în Al Doilea Război Mondial şi în care apare o variantă mai în vârstă a lui Adolf Hitler.

În versiunea jocului distribuită în Germania, Hitler nu are celebra sa mustaţă iar svastica a fost înlăturată de pe steaguri şi înlocuită cu un triunghi.

Codul penal al Germaniei interzice folosirea în public a „simbolurilor unor organizaţii neconstituţionale”, printre care şi svastica, crucea celtică, salutul nazist şi alte simboluri asociate cu partidul nazist. Pedepsele variază de la amenzi la trei ani de închisoare.

Dar, după cum a precizat Elisabeth Secker, directorul USK, filmele sunt considerate opere de artă şi pot include acest tip de simboluri. De acum încolo, jocurile video vor fi încadrate în aceeaşi categorie.