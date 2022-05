Replica lui Sorin Grindeanu pentru liderul deputaților UDMR, în scandalul intonării imnului secuiesc

Vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD) a spus marți că nu-și retrage cuvintele și că sportivii care poartă tricoul cu tricolorul României trebuie să respecte acele culori, după reproșurile pe care i le-a adus liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond în scandalul intonării imnului secuiesc la meciul de hochei dintre România şi Ungaria.

"Nu comentez ce spune altcineva, fie el şi liderul grupului deputaţilor UDMR. Eu mi-am spus părerea, era vorba de naţionala României, nu naţionala unei părţi din România. Atâta timp cât te afli sub tricolor, (...) sunt convins că trebuie să respecţi acele culori. Asta este părerea mea şi mi-o menţin, repetând faptul că vorbim de naţionala României", a spus Grindeanu, la Palatul Parlamentului, întrebat cum comentează faptul că liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a afirmat că vicepremierul PSD a făcut "o gafă uriaşă" şi a avut o "atitudine intolerantă" atunci când a afirmat că a fost un gest incalificabil şi infam faptul că s-a cântat imnul secuiesc la meciul de hochei dintre România şi Ungaria.

Grindeanu a menţionat că "s-a depăşit o anumită limită". "Eu am văzut imagini, am văzut ştiri, că nu am fost nici în galerii, nici nu am văzut meciul, am văzut ştirile pe care presa le-a dat, am verificat, acele lucruri s-au întâmplat. Eu provin dintr-o zonă în care nu există tensiuni etnice, e multiculturalism, există teatrul maghiar, teatrul german, teatrul român, nu au fost niciodată chestiuni de acest tip. Cred că chiar mă aflu în postura în care să pot spune, neavând niciodată poziţii mai naţionaliste, că s-a depăşit o anumită limită. Am văzut poziţia şi a preşedintelui partidului din care fac parte că se va discuta această problemă. O să vedem", a afirmat vicepremierul.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat marţi că, în contextul războiului din Ucraina, intonarea Imnului Ţinutului Secuiesc la meciul de hochei România-Ungaria reprezintă o provocare "de netolerat", precizând că va fi o discuţie pe această temă şi în Coaliţie. "Cred că sunt exagerări care nu trebuie să mai aibă loc pe teritoriul României după 30 de ani de democraţie şi toată lumea va trebui să înţeleagă că România şi Europa au intrat într-o altă etapă. Repet, în contextul războiului, să vii cu astfel de provocări mi se pare de netolerat. Sunt convins că va fi o discuţie în interiorul Coaliţiei", a spus Ciolacu, marţi, la Parlament.

Citește și: Scandal în Parlament între liderul deputaților UDMR și George Simion, după incidentul de la meciul de hochei: 'Care e problema? Imnul secuiesc există de secole' .