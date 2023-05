Republica Moldova ne-a luat fața! Frații de peste Prut sunt în marea finală a Eurovision-ului 2023, în timp ce România se uită de la televizor

Pe 9 mai, a avut loc prima semifinală Eurovision 2023, unde a evoluat și reprezentantul Republicii Moldova, Pasha Parfeni, care s-a calificat în marea finală a concursului. Alături de Moldova, în marea finală mai ajung Suedia, Finlanda, Israel, Norvegia, Cehia, Serbia, Elveția, Portugalia și Croația.

Pasha Parfeni, reprezentantul Republicii Moldova s-a calificat în marea finala cu melodia 'Soarele și Luna'

Theodor Andrei, reprezentatul României la Eurovision 2023 nu s-a calificat, din păcate în marea finală.

