Revenit la Washington, Donald Trump a ținut un discurs demn de un candidat în campanie. Joe Biden, acuzat că 'a îngenuncheat SUA'

Revenit la Washington pentru prima dată de la plecarea sa tumultoasă de la Casa Albă, Donald Trump a susţinut marţi un discurs demn de un candidat în campanie, flirtând în mod vizibil cu ideea unei noi candidaturi la preşedinţie în 2024, relatează AFP, conform AGERPRES.

Invitat de America First Policy Institute, un think-tank administrat de aliaţi ai săi, miliardarul de 76 de ani a prezentat un plan de acţiune pentru "preşedintele republican care va câştiga din nou Casa Albă în 2024".Timp de o oră şi jumătate, el şi-a reluat temele predilecte - în special lupta împotriva imigraţiei şi criminalităţii -, atacându-l în acelaşi timp extrem de dur pe succesorul său, Joe Biden, pe care l-a acuzat că "a îngenuncheat SUA".După ce a trasat un portret apocaliptic al ţării, el a adăugat: "Istoria este departe de a se fi terminat şi ne pregătim pentru o revenire incredibilă, nu avem altă opţiune".În ianuarie 2021, fostul magnat imobiliar a părăsit puterea înfrânt, la două săptămâni după atacul comis de sute de susţinători ai săi asupra Capitoliului.De atunci, el nu a mai călcat în capitala federală, dar a rămas în centrul atenţiei unei comisii parlamentare de anchetă, însărcinată cu elucidarea rolului său în acest atac care a şocat întreaga lume.Comisia a organizat recent o serie de audieri publice extrem de urmărite care au dezvăluit manevrele sale pentru a rămâne la putere."Totul este o înscenare", iar comisia nu este formată decât din "derbedei şi bandiţi", a declarat marţi Trump, pe un ton agresiv."Vor să ajungă la mine pentru a nu mai putea să lucrez pentru voi, însă nu cred că va merge", a adăugat el zâmbind."Încă patru ani!", a scandat atunci sala aplaudând, cu referire la durata unui nou eventual mandat.Coincidenţă de calendar, fostul vicepreşedinte din mandatul său, Mike Pence, s-a aflat şi el marţi în vizită la Washington, unde a profitat de un discurs în faţa unor tineri conservatori pentru a-şi marca poziţia diferită faţă de Trump."Nu suntem de acord asupra priorităţilor", a declarat el, prezentând un program axat pe lupta împotriva avortului şi pe protecţia dreptului de a purta armă şi a libertăţilor religioase."Este indispensabil să nu cedăm tentaţiei de a privi în urmă" şi "să ne îndreptăm spre viitor", a adăugat Pence, conservator creştin, care îi reproşează fostului preşedinte că alocă prea mult timp pentru a contesta rezultatul alegerilor din 2020.Trump nu şi-a recunoscut niciodată înfrângerea. Invocând, fără nicio probă, "fraude electorale masive", el se foloseşte de doi ani de cea mai mare parte a intervenţiilor sale publice pentru a vorbi despre "alegerile furate".Marţi, el a pus totuşi în surdină acest discurs. "Am spus mereu că am candidat prima dată şi am câştigat, apoi că am candidat a doua oară şi am obţinut încă şi mai multe voturi", s-a limitat el să declare."S-ar putea să trebuiască să o fac şi a treia oară!", a adăugat el, promiţând că va oferi "detalii" în săptămânile următoare.Marţi, surse citate de cotidianul Washington Post au declarat că Departamentul de Justiţie investighează acţiunile lui Trump în ancheta sa penală asupra încercărilor fostului preşedinte de a anula înfrângerea sa la alegerile din 2020, potrivit Reuters.Departamentul de Justiţie a chestionat foşti oficiali de la Casa Albă, inclusiv pe Marc Short, ex-şef de cabinet al fostului vicepreşedinte Mike Pence, care a confirmat luni că a depus mărturie în faţa unui mare juriu federal care investighează atacul de la 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului şi eforturile lui Trump şi ale aliaţilor săi de a anula înfrângerea.Procurorii care interoghează martori în faţa marelui juriu au întrebat despre discuţiile cu Trump şi cu avocaţii săi, precum şi cu alte persoane apropiate de fostul preşedinte, a scris Washington Post, citând două surse aflate la curent cu această chestiune.