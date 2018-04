Revoltă în rândul funcționarilor publici: 'Salariile angajaţilor bugetari se acordă în mod discreţionar'. Ministrul Muncii, somat să dea explicații

Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Pubici (SNFP) spune că salariile angajaţilor bugetari se acordă în mod discreţionar solicită public Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale să comunice motivele pentru care angajaţii ministerului nu au primit salariile înainte de Paşte, aşa cum au primit celelalte categorii de personal şi cum a promis premierul Viorica Dăncilă.

"Decizia de a nu acorda drepturile salariale înaintea Paştelui a produs o dezamăgire extrem de mare in rândul agajaţilor sistemului institutional al Ministerului Muncii, având in vedere faptul că, in mod traditional, Sărbătoarea Paştelui implică pentru toate familiile de români cheltuieli suplimentare. Considerăm că, la fel ca şi celelalte categorii de angajaţi, membrii noştri de sindicat din cadrul sistemului instituţiunal al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale ar fi apreciat foarte mult o decizie în acest sens", spun reprezentanţii SNFP, conform news.ro.

Adrian Năstase, document exploziv în contextul desecretizării protocolului SRI: 'Băsescu nu puteau să ducă la rezultate fără complicitatea Bruxelles–ului'

Ei cer Ministerului Muncii să comunice motivele pentru care angajaţii instituţiei nu au primit salariile înainte de Paşte, aşa cum au primit celelalte categorii de personal şi cum a promis premierul Viorica Dăncilă.

Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile joi, înainte de Paşte, potrivit ordinului semnat de ministrul Finanţelor şi publicat în Monitorul Oficial, printre aceştia neregăsindu-se angajaţii din învăţământ şi din ministerele Muncii, Apărării şi Afacerilor Interne. Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, că "mulţi nu şi-au manifestat interesul" pentru plata salariilor înaintea sărbătorilor, precizând că lista publicată deja nu mai poate fi modificată.

Protocolul ÎCCJ și SRI, încă în vigoare? Un membru CSM iese la rampă: 'Nu am informații că acest protocol a fost denunțat'

Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut miniştrilor, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, să iasă public şi să explice situaţii plăţii salariilor în avans. Dăncilă anunţa, marţi, că salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS) a transmis miercuri că angajaţii MMJS nu au solicitat plata în avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, astfel că ministerul nu a făcut o solicitare de devansare a termenului către Ministerul de Finanţe. "Angajaţii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nu au solicitat plata în avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, pe 15 ale lunii, motiv pentru care MMJS nu a făcut o solicitare de devansare a termenului către Ministerul de Finanţe. În principiu, astfel de solicitări au fost făcute de instituţii care aveau zi de salariu în perioada 6-9 aprilie, care sunt zile libere”, a arătat ministerul.