REVOLTĂ la Brăila, după ce bolnavii de coronavirus din Galați sunt trimiși în județul vecin

O adresă trimisă duminică de Direcţia de Sănătate Publică Galaţi către Direcţia de Sănătate Publică Brăila, în care se propune ca "pacienţii din judeţul Galaţi, suspecţi/confirmaţi cu COVID-19 să fie trataţi în spitalele din Brăila" a stârnit reacţii dure în rândul brăilenilor şi al autorităţilor locale, anunță AGERPRES.

"Urmare a dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii transmise în timpul videoconferinţei de astăzi, 22 martie, vă propunem următoarele: pacienţii din judeţul Galaţi, suspecţi/confirmaţi cu COVID-19, care prezintă patologie asociată şi necesită asistenţă de specialitate, vor fi dirijaţi către unităţile sanitare din judeţul Brăila, respectiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila şi Spitalul de Psihiatrie 'Sfântul Pantelimon' din Brăila, iar pacienţii nonCOVID-19 vor fi dirijaţi către spitalele de specialitate din Galaţi. (...) Cazurile de obstetrică-ginecologie suspecte/confirmate COVID-19 vor fi dirijate către Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie 'Buna Vestire' Galaţi. Managerii spitalelor implicate vor încheia protocoale de organizare privind preluarea şi transferul pacienţilor cu/fără COVID-19, astfel încât aceste măsuri să fie puse în aplicare. Serviciile judeţene de ambulanţă Brăila şi Galaţi vor fi informate despre aceste măsuri. Vă rugăm ca în cursul zilei de mâine, 23 martie, să ne comunicaţi în scris punctul dumneavoastră de vedere cu privire la cele propuse", se arată în adresa trimisă de DSP Galaţi către DSP Brăila şi semnată de directorul executiv al instituţiei, Liliana Moise.

Prefectul judeţului, Cătălin Boboc, a declarat duminică seară, într-o teleconferinţă de presă, că i-a convocat, luni dimineaţa, pe toţi managerii de spitale din Brăila, pe directorul DSP şi pe preşedintele Consiliului Judeţean, pentru a analiza propunerea DSP Galaţi, care este una "extrem de simplistă şi fără argumente medicale".

"Astăzi a avut loc o videoconferinţă cu toţi directorii direcţiilor de sănătate publică din ţară, pentru a fi pregătiţi dacă numărul de cazuri escaladează şi va trebui să tratăm mult mai mulţi bolnavi decât astăzi, să căutăm soluţii ca să putem gestiona această situaţie. Ceea ce aţi văzut că circulă pe internet este o propunere extraordinar de simplistă şi fără argumente medicale a celor de la Galaţi. Suntem de acord că împreună putem fi mai puternici şi putem trece mai uşor peste această criză, dar sub nicio formă nu vom putea primi scrisori din astea transmise seara şi făcute publice. Eu, mâine dimineaţă, deja i-am anunţat pe cei din conducerile spitalelor din Brăila, pe preşedintele Consiliului Judeţean, pe directorul DSP, ne vom întâlni şi vom discuta pe acest subiect. După aceea, am să discut cu cei de la Galaţi să ne întâlnim şi să găsim soluţii cu argumente medicale pentru a depăşi împreună această criză. Înţelegem ideea, înţelegem necesitatea şi utilitatea unui astfel de demers, dar va trebui să o facem cu argumente. Poate ce n-au reuşit autorităţile din Brăila şi Galaţi să facă împreună în aceşti 30 de ani, ne va forţa să facem această criză. Să stăm la masă şi să luăm decizia cea mai bună. Trebuie să ne aşezăm la masă şi să găsim soluţii împreună, dar nu de maniera asta pompieristică şi sub nicio formă nu vom accepta şi tolera zapise trimise cu porumbelul şi prin presă", a declarat Boboc.

Prefectul a mai precizat că discuţia pe acest subiect trebuie să fie "una tehnică, aplicată, cu argumente medicale, pe care trebuie să le găsească specialiştii", având în vedere că Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila are un deficit mare de medici.

"Vreau ca decizia care se va lua la final să nu fie una administrativă, ci una utilă, în care să ne şi sprijinim unii pe alţii şi să ieşim cu bine din criza asta. Ştim şi se cunoaşte faptul că avem mari probleme de personal în Spitalul Judeţean Brăila, specialiştii trebuie să spună dacă putem face faţă unui asemenea angajament. Pacienţii pe care îi avem internaţi azi nu au şi alte patologii. Azi avem două cazuri şi situaţia este încă sub control, dar trebuie să ne pregătim pentru scenarii care ne pot depăşi la un moment dat şi atunci e bine ca autorităţile să îşi ia măsuri din timp, pentru a face faţă scenariilor grele. Nu este greu să transmitem şi noi o scrisoare celor de la Galaţi, să le spun că 'de mâine ne mutăm cu totul la voi'. Nu îmi este greu, de asta spun că discuţia trebuie să fie una aplicată", a completat Boboc.

Primarul municipiului, Marian Dragomir, a scris pe pagina sa de Facebook că nu va permite niciodată "ca Brăila să se transforme în oraşul COVID-19" şi că va cere demisia "celor care vor accepta această bătaie de joc".

"Această propunere nu poate fi acceptată, deoarece nu putem permite ca Brăila să se transforme în oraşul COVID-19, în timp ce alte oraşe exportă la noi acasă bolnavii infectaţi. Luni dimineaţă, Primăria Municipiului Brăila va transmite adresă oficială către toate instituţiile implicate, astfel încât această propunere să nu fie niciodată pusă în practică. Este normal să tratăm cu maximă responsabilitate brăilenii care vor avea coronavirus, dar nu trebuie să acceptăm niciodată sa ne transforme în oraşul infectat. Să le fie ruşine celor care au propus aşa ceva şi voi cere demisia celor care vor accepta această bătaie de joc. De ce vindeţi Brăila, stimabililor? Cu ce preţ? Care vă este interesul? Solicit public prefectului să nu mai accepte astfel de lucruri", a scris Dragomir pe Facebook.