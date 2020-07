Robert Cazanciuc: 'O sesiune consistentă, cu multe provocări; Senatul s-a achitat cu onoare de datoria sa'

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, este de părere că în sesiunea februarie - iunie, "una cu multe provocări", Camera superioară a Parlamentului "s-a achitat cu onoare" de datoria sa faţă de poporul român - aceea de a face legi care să asigure o viaţă mai bună.

"Am încheiat sesiunea ordinară, obişnuită să spunem, dar ea a fost aproape neobişnuită, pentru că niciodată nu s-a întâmplat, după '89, o asemenea situaţie deosebit de gravă din toate punctele de vedere - sănătate, social, economic. Au fost provocări şi pentru Senat. Am început destul de tumultuos această sesiune parlamentară, cu o moţiune de cenzură, cu un premier desemnat care a vrut să conducă un Guvern, dar în ultima clipă a fugit din faţa Parlamentului şi a lăsat pe altcineva, cu un decret pentru instituirea stării de urgenţă care a suscitat foarte multe discuţii din punct de vedere al drepturilor fundamentale care pot fi restrânse prin alt act în afară de lege. (...) A fost o sesiune consistentă, cu foarte multe provocări şi cred că Senatul s-a achitat cu onoare faşă de datoria pe care o are faţă de poporul român - de a face legi astfel încât oamenii să aibă o viaţă mai bună", a declarat, pentru AGERPRES, Robert Cazanciuc.

El a explicat că "dezbaterea consistentă" a vizat găsirea "unui echilibru între nevoia de a proteja sănătatea populaţiei şi nevoia de a păstra în acelaşi timp drepturile fundamentale ale cetăţenilor".

"Cred că oamenii au simţit că Parlamentul, în această perioadă, a fost aliatul poporului. A fost o bătălie pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Am încercat să găsim un echilibru între nevoia de a proteja sănătatea populaţiei şi nevoia de a păstra în acelaşi timp drepturile fundamentale, pentru că mulţi dintre semenii noştri au murit în '89 pentru a avea libertatea de exprimare, libertatea de mişcare", a adăugat senatorul PSD.

Robert Cazanciuc, care a preluat interimatul preşedinţiei Senatului în această sesiune ordinară de la colegul său Titus Corlăţean, a menţionat că regulile de distanţare fizică au impus organizarea de dezbateri telefonice.

"Am avut şedinţe în Parlament în format electronic şi telefonic, pentru că distanţarea fizică impusă de regulile sanitare nu ne-a permis să ne reunim toţi aici, ci în număr restrâns în sală, ceilalţi din ţară, intervenind telefonic. Nu au fost dezbateri aşa cum am văzut în 30 de ani, dar eu cred că în tot răul e şi un lucru bun: s-au implementat proceduri electronice. Unii s-au adaptat foarte repede. Şi chiar şi aşa, telefonic, au fost dezbateri consistente pe proiecte importante", a mai spus Cazanciuc.

***

În sesiunea parlamentară februarie - iunie 2020, senatorii au adoptat 319 acte normative (184 - propuneri legislative ale parlamentarilor şi 135 de proiecte de lege iniţiate de Guvern).

Senatorii au adoptat trei moţiuni simple, care au vizat sectorul muncii şi protecţiei sociale, domeniul afacerilor interne şi cel al agriculturii.

Încheierea sesiunii parlamentare a coincis cu "Ziua internaţională a parlamentarismului", Adunarea Generală a Naţiunilor Unite stabilind ca ziua de 30 iunie să fie marcată odată cu ziua în care a fost fondată Uniunea Interparlamentară.

Parlamentul a încheiat marţi sesiunea ordinară, penultima din această legislatură, iar de miercuri Senatul şi Camera Deputaţilor au intrat în sesiune extraordinară până pe 15 iulie.