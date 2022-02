România este pe harta startup-urilor fintech, prin programul Next Fintech, derulat cu sprijinul Google

Zece startup-uri din cinci ţări, inclusiv din România, au fost selectate pentru a participa la de-a doua ediţie Next FinTech, cel mai extins program de accelerare dedicat startup-urilor fintech şi SaaS, se arată într-un comunicat de presă al Techcelerator, transmis vineri AGERPRES.

Programul de accelerare Next Fintech se derulează cu sprijinul Google for Startups, GapMinder BV, Stripe, Seedblink, TechAngels, Asociaţia RoFintech şi Romania Tech Startups Association - ROTSA.Potrivit sursei citate, în competiţie s-au înscris startup-uri din Armenia, Bulgaria, Grecia, România, Ungaria, Polonia, Serbia, Marea Britanie, Kazahstan şi Africa de Sud, iar ulterior au fost selectate zece proiecte FinTech şi SaaS din Bulgaria, Grecia, România, Marea Britanie şi Armenia. Startup-urile alese sunt: BankSpot, Boleron, Credify, Infin8 Applications, Prime Dash, Solo Fintech, SPIN Analytics, Text' Pay Me, Vestinda şi Zanumi.Organizatorii Next Fintech precizează că programul a debutat pe data de 25 ianuarie, se va încheia pe 25 martie şi va include opt module de mentorat intensiv: vânzări, matchmaking cu instituţii financiare din regiune, marketing de produs, strategii de tranziţie către piaţa internaţională şi pregătirea pentru atragerea de investiţii, matchmaking cu investitori şi fonduri de investiţii. Cele opt module de mentorat intensiv sunt desfăşurate cu sprijinul a peste 21 de mentori regionali şi globali - experţi şi investitori din domeniul bancar, business development, reprezentanţi ai furnizorilor globali de tehnologie, ai unicornilor FinTech din Europa.Techcelerator este acceleratorul care se adresează startup-urilor de tehnologie din România şi Europa de Sud Est, cu sedii în Bucureşti şi Cluj-Napoca, ce beneficiază de suportul strategic oferit de GapMinder Venture Partners. Până în prezent, Techcelerator a beneficiat de o investiţie totală de peste 10 milioane de euro din rundele de investiţii atrase.GapMinder, fond de capital de risc de 50 de milioane de euro, investeşte în companii de tehnologie create în România şi Europa Centrală. Are în portofoliu companii precum FintechOS, TypingDNA, SmartDreamers, Deepstash, Frisbo sau Planable. GapMinder.Fondul European de Investiţii (FEI) este parte a Grupului Băncii Europene de Investiţii şi principalul finanţator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garanţii şi microfinanţare. În România, FEI implementează instrumente financiare finanţate prin fonduri structurale şi fonduri de investiţii: JEREMIE 2007-2013, Iniţiativa pentru IMM şi instrumentele financiare din cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Programului Operaţional Regional şi PNDR.