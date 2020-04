Romanii din Cehia pot merge in vacanta, in urma relaxarii restrictiilor COVID-19

Republica Ceha a relaxat de joi restrictiile impuse cetatenilor sai pentru a impiedica raspandirea epidemiei, dupa ce numarul cazurilor a scazut si autoritatile au concluzionat ca boala se afla sub control, informează New York Times.

Cehia a ridicat interdictia care le permitea cetatenilor sa iasa din case doar pentru deplasari esentiale, precum si cea care le interzicea sa calatoreasca in afara tarii. Anuntul a fost facut de Ministrul Sanatatii, Adam Vojtech, dupa o sedinta de guvern. `Este posibil sa se calatoreasca in strainatate, chiar si pentru o vacanta. Dar la intoarcere, cetatenii in cauza trebuie sa fie negativi la COVID- 19 in urma efectuarii unui test sau sa intre in carantina timp de doua saptamani`, a declarat Ministrul Sanatatii din Republica Cehia. Totodata, vor fi permise adunarile publice de pana la 10 persoane incepand din acest weekend, universitatile vor fi redeschise de luni, 27 aprilie, iar calendarul de redeschidere al magazinelor a fost accelerat. Guvernul ceh nu a anuntat schimbari in privinta obligatiei de a purta masti in public si nu va permite in continuare adunari publice cu mai mult de 10 persoane sau evenimente.

Cehia a introdus la mijlocul lunii martie unele dintre cele mai dure restrictii pentru a controla raspandirea epidemiei. Ministrul Sanatatii a spus ca acestea au fost esentiale pentru ca spitalele sa nu fie coplesite, dar ca acum restrictiile pot fi relaxate. Sunt voci ce spun ca aceasta decizie ar fi fost ceruta de companii si oficiali inalti din domeniul sanatatii, desi epidemiologii au avertizat autoritatile sa nu se grabeasca, insa, ntr-o conferinta televizata Vojtech a spus: `Am reusit sa controlam pandemia in mod exceptional pe teritoriul Republicii Cehe`.

Cei care vor sa calatoreasca peste hotare vor trebui sa faca un test de Coronavirus la intoarcere, iar acesta sa fie negativ, sau vor sta două saptamani in carantina. In acest moment, Cehia permite doar celor care isi viziteaza familia, pacientilor sau navetistilor, sa calatoreasca. Ministerul de Interne a anuntat ca va fi relaxata si masura care le interzicea cetatenilor straini sa intre in tara. Astfel, va fi permis accesul studentilor straini si a cetatenilor UE care calatoresc in interes de serviciu, in functie de caz. Incepand de luni, magazinele cu suprafata de pana la 2.500 de metri patrati se vor deschide, alaturi de salile de sport si librarii. Centrele comerciale ar urma sa se deschida din 11 mai, iar restaurantele, hotelurile si teatrele din 25 mai.

Ministrul Industriei, Karel Havlicek, a anuntat ca programul deschiderii magazinelor va fi mai rapid, urmand sa se faca la intervale de 14 zile. Decizia de relaxare a restrictiilor vine dupa ce analize ale expertilor din domeniul sanatatii au aratat ca orice bolnav nou poate infecta doar 0,7 oameni sanatosi, iar orice cifra sub 1 indica declinul epidemiei. In ultima saptamana, numarul mediu al cazurilor zilnice a fost de 119. Cehia are in prezent sub 5.000 de bolnavi de Coronavirus.

Ministrul Sanatatii a tinut sa sublinieze, totusi, ca masurile dure pot fi reintroduse, daca situatia se agraveaza din nou.

Speranta Anghel