Ron Wood, chitarist al formației The Rolling Stones, înregistrează un album pe care i-l dedică celebrului compozitor și cântăreț Chuck Berry

Ron Wood, chitaristul legendarei formații britanice The Rolling Stones, realizează un album pe care i-l dedică celebrului compozitor, chitarist și cântăreț Chuck Berry, care a decedat în 2017, potrivit MEDIAFAX.

Trupa britanică The Rolling Stones a fost puternic influențată de legenda rock Chuck Berry, iar single-ul ei de debut a fost chiar o reinterpretare a piesei "Come on".

Ron Wood s-a alăturat formației care a produs celebra melodie "Satisfaction" în 1975 și este un mare admirator al lui Chuck Berry.

De curând, Ron și-a înregistrat unele dintre cele mai bune piese ale sale și un tribut adus lui Chuck Berry pe un nou album, "Mad Lad", acesta fiind primul proiect de studio pe care îl realizează singur din ultimii nouă ani. "Mad Lad" poartă titlul unei piese instrumentale înregistrate inițial de Berry, în 1960, pentru cel de-al patrulea album al său, "'Rockin' At The Hops".

"Eu cânt cele mai multe piese, dar mai am o prietenă numită Imelda May care va mai interpreta câteva. «Mad Lad» este un cântec instrumental care îi aparține lui Chuck. Pe album, am făcut propria piesă tribut Chuck Berry", a declarat Ronnie Wood pentru postul de radio Sirius XM.

Se estimează că albumul "Mad Lad" va fi finalizat în octombrie.

Chuck Berry este considerat unul dintre pionierii muzicii rock. Printre marile hituri pe care le-a lansat se numără "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen", J"ohnny B. Goode", "Rock'n'Roll Music", "School Days", "No Particular Place To Go", "Caro", "You Never Can Tell" etc.

Legenda muzicii rock a decedat în reședința sa din Missouri pe 18 martie 2017. Pe 18 octombrie 2016, în ziua în care a împlinit 90 de ani, Chuck Berry a surprins pe toată lumea anunțând lansarea unui nou album, primul după o pauză de 40 de ani. Albumul urma să se intituleze "Chuck", iar lansarea era programată în cursul anului 2017.