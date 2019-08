Roxana Mînzatu: 8.715 start-up-uri au fost create prin scheme de antreprenoriat din fonduri europene

Prin programele Diaspora Start-up, România Start-up Plus şi Start-Up Nation au fost create 8.715 de firme care au beneficiat de fonduri europene, a afirmat, joi, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, în cadrul unei conferinţe de presă, scrie Agerpres.

"Am făcut o analiză pe ceea ce avem astăzi, august 2019, ca firme, start-up-uri nou create din bani europeni, din scheme de antreprenoriat din bani europeni. Am cumulat Diaspora Start-up cu România Start-up Plus şi cu o componentă de proiecte care au făcut parte din Start-Up Nation, programul naţional, dar care au ajuns să fie rambursate sau decontate din bani europeni, e vorba de ediţia 2017, şi o să vă arătăm câteva cifre...Prima cifră: 8.715 start-up-uri create prin scheme de antreprenoriat din fonduri europene, în speţă POCU, până astăzi", a declarat Roxana Mînzatu.Ea a spus că situaţia este dinamică, în sensul că şi în prezent se mai înfiinţează start-up-uri cu fonduri europene.Conform datelor prezentate în cadrul conferinţei, în 173 de firme realizate prin programul Start-up Plus s-a investit peste 482 milioane de euro, din care 346 milioane de euro reprezintă subvenţii pentru înfiinţarea start-up-urilor. În cazul Diaspora Start-up, au fost semnate 32 de contracte de finanţare în valoare de 75,35 milioane de euro, din care 38,2 milioane de euro sunt subvenţii pentru înfiinţare. Prin Start-up Nation au fost create 1.631 de firme care au solicitat rambursare prin POCU.

Citește și: Investiții în Insula Mare a Brăilei: tractoare ghidate automat, stații meteo și fabrici pentru uscarea lucernei



Potrivit datelor centralizate, la nivel naţional, top 5 după domeniul de activitate în care activează cele mai multe start-up-uri este condus de cel al activităţilor recreative şi distractive (cod CAEN 9329). Roxana Mînzatu a explicat că este vorba de locuri de joacă pentru copii, firme care închiriază echipamente de agrement sau companii care se ocupă de organizarea de evenimente recreative şi distractive. Pe locul 2 în top se situează domeniul "întreţinere şi reparare autovehicule", pe locul 3 - activităţi fotografice, pe locul 4 - restaurantele şi pe locul 5 - coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare.



Ea a spus că Guvernul României, cel puţin din 2017 şi până în prezent, a avut o politică extrem de ambiţioasă şi curajoasă de sprijinire a start-up-urilor, atât cu bani europeni cât şi cu bani de la bugetul de stat, fiind o perioadă fără precedent din punct de vedere a oportunităţilor de finanţare pe care românii le-au avut la dispoziţie ca să-şi creeze o afacere accesând finanţare nerambursabilă.



Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a organizat joi o conferinţă de presă în care a prezentat situaţia centralizată a start-up-urilor finanţate din fonduri nerambursabile în actuala perioadă de programare, cu precădere prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU).