Rusia a ajuns la un acord privind criptomonedele: Există posibilitatea ca Moscova să accepte Bitcoin ca plată pentru gaze și petrol

Ministerul Finanțelor (MinFin) al Rusiei a finalizat un proiect de lege intitulat „Cu privire la moneda digitală” și l-a trimis guvernului rus pentru aprobare, ca lege. Proiectul legii federale clarifică reglementările legate de tranzacționarea și extragerea criptomonedelor, conform cointelegraph.com.

Pe 8 aprilie, Ministerul de Finanțe al Rusiei a anunțat modificarea și finalizarea unui proiect de lege cripto iminent, care oferă claritate de reglementare legată de circulația, emiterea, tranzacționarea, minerit și alte activități din cadrul pieței cripto.

În timp ce rapoartele neconfirmate despre legalizarea criptomonedei de către Rusia au apărut la începutul zilei de 16 aprilie, comunitatea cripto înfloritoare de pe Twitter a salutat anunțul cu brațele larg deschise.

BREAKING: The Russian government and central bank have just reached an agreement on cryptocurrencies, according to Russia's Kommersant. Both organizations will treat bitcoin and crypto assets as currencies.

CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a fost și unul dintre primii care a recunoscut această mișcare, având în vedere numeroasele sancțiuni aplicate în prezent împotriva națiunii.

Pe măsură ce praful s-a așezat, Crypto Twitter și-a dat seama curând că au sărbătorit puțin prea devreme și, în curând, CZ și alții au șters tweet-urile încurajând statutul legal al cripto în Rusia.

Buletul din jurul Rusiei care legalizează cripto-ul a fost declanșat de un raport al cotidianului local rus Kommersant, care ar fi pus mâna pe versiunea finală autentică a proiectului de lege. Potrivit presei locale, proiectul de lege recomanda acceptarea monedei digitale „ca mijloc de plată care nu este unitatea monetară a Federației Ruse”, care nu a fost încă adoptată ca lege de guvernul rus.

În timp ce MinFin a finalizat și a împărtășit proiectul de lege cu guvernul rus, un anunț oficial cu privire la aprobarea acesteia, deoarece legea este încă așteptată, fără o perioadă de timp cunoscută.

Raportul lui Kommersant a evidențiat, de asemenea, că proiectul de lege recomandă construirea unui cadru de reglementare pentru activitățile legate de criptomonede, împărtășind în același timp bazele pentru operatorii înregistrați.

Pe 14 aprilie, Serghei Katyrin, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Rusiei, a recomandat colaborarea cu țările africane pentru efectuarea decontărilor transfrontaliere în criptomonede și monede digitale ale băncilor centrale (CBDC) . În anunțul legat de proiectul de lege finalizat, ministerul a dezvăluit că a clarificat reglementările cripto, luând în considerare punctul de vedere al tuturor celorlalte departamente ale guvernului rus.

Într-un proces în curs de combatere a sancțiunilor internaționale și a inflației rezultate, președintele Societății Ruse de Gaz, Pavel Zavalny, a sugerat posibilitatea de a accepta Bitcoin ( BTC ) ca plată pentru exportul de petrol și gaze.

