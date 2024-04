Rusia confirmă prăbușirea bombardierului strategic Tupolev-22 și contrazice Forțele Aeriene Ucrainene

Ministerul a anunţat că avionul nu transporta rachete şi că a căzut într-o zonă nepopulată, fără a provoca distrugeri.

"Potrivit datelor preliminare, cauza incidentului a fost o defecţiune tehnică", se arată în comunicatul oficial, Rusia dezmințind astfel afirmațiile de la Kiev potrivit cărora bombardierul a fost doborât de ucraineni.

„Piloţii s-au catapultat. Trei membri ai echipajului au fost evacuaţi de echipele de salvare. Căutarea unuia dintre piloţi este în curs de desfăşurare", se mai arată în comunicatul ministerului rus, citat de agenţia oficială de presă TASS, în care se precizează că echipajul era constituit din patru piloţi.

Tu-22M3 (Backfire, conform clasificării NATO) este un bombardier supersonic cu aripi cu geometrie variabilă, capabil să transporte arme nucleare, notează EFE. Astfel de bombardiere au fost folosite de Rusia pentru a ataca Ucraina cu rachete din propriul spaţiu aerian, departe de raza de acţiune a apărării antiaeriene ucrainene.

Armata ucraineană a declarat vineri că ea este cea care a doborât bombardierul strategic rusesc Tu-22M3, ca răspuns la atacul Rusiei cu rachete şi drone asupra oraşelor ucrainene la primele ore ale zilei de vineri, relatează Reuters.

„Pentru prima oară, unităţi de rachete antiaeriene ale Forţelor aeriene, în cooperare cu Direcţia principală de informaţii a Ministerului Apărării (GUR), au doborât un bombardier strategic cu rază lungă de acţiune Tu-22M3, purtător de rachete de croazieră Kh-22, ce sunt utilizate de teroriştii ruşi pentru a ataca oraşele paşnice ucrainene", a declarat comandantul Forţelor aeriene ucrainene, Mikola Oleşciuk, într-un comunicat postat pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

‼️????????The Tu-22 missile carrier fell after completing a combat mission in the Stavropol Territory

◾ Tu-22M3 of the Russian Aerospace Forces crashed in the Stavropol Territory after completing a combat mission while returning to the home airfield, the pilots ejected, ????????MOD pic.twitter.com/00J4LyfBR4