VIDEO FOTO - Un bombardier Tupolev-22 al forțelor ruse s-a prăbușit la 300 de km de granița cu Ucraina, GUR revendică atacul

Avionul ar fi fost atacat de ucraineni la 300 de kilometri de graniţa Rusiei cu Ucraina. Potrivit surselor RBC, după ce bombardierul respectiv a fost doborât, un alt avion, care se afla în spate, s-a întors din drum. "Acesta este primul avion strategic pe care Ucraina reușeşte să îl distrugă în timpul zborului. Avionul respectiv lansa lovituri asupra Ucrainei”, scrie Rador Radio România.

Tu-22M3, principalul bombardier pe distanţe lungi din dotarea forţelor aeriene ruse, atinge o viteză de 2.300 km/oră şi are o autonomie de zbor de 5.500 de kilometri. Avionul poate transporta trei rachete ghidate aer-sol sau 25 de tone de diverse tipuri de bombe.

On the night of April 19, 2024, Russia launched a combined missile and UAV attack against Ukraine.



As a result of a special operation, for the first time, the anti-aircraft missile units in cooperation with the Main Directorate of Intelligence of Ukraine destroyed the Tu-22M3… pic.twitter.com/9sVpXDqnqY