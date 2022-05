Delirul televiziunile din Rusia: Un război cu NATO va fi unul nuclear, nu o să ne pese câte țări distrugem, avem destule arme nucleare pentru toate (Video)

Un nou moment halucinant a avut loc la una dintre televiziunile publice ruse, un deputat al Dumei de Stat amenințând că un război cu NATO va fi unul nuclear și că Rusiei nu îi pasă câte țări va distruge în contextul discuțiilor de aderare a Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantică.

„Finlandezii și suedezii ar trebui de asemenea să înțeleagă lucruri simple, că vom intra în luptă directă cu ei doar în cazul în care suntem în război cu NATO, iar dacă e un război cu NATO acesta nu va fi cu, știți, drone, va fi nuclear”, afirmă Alexei Juravliov, deputat în camera inferioară a parlamentului rus, într-o emisiune a canalului TV Rossiya-1.

„Și nu o să ne pese câte țări distrugem, 28 sau 32. Ei ar trebui să înțeleagă acest lucru foarte bine. Avem destule [arme nucleare] pentru toate la un loc, avem cu ușurință suficiente pentru 32”, continuă el.

"If there is a war with NATO, it will be nuclear. We won't care how many countries to destroy - 28 or 32", - russian TV continues threatening the world with nuclear war.#UkraineUnderAttaсk #RussianWarCrimes pic.twitter.com/XaHvYtsP7h