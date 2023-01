Rușii anunță compromisul suprem, cu facilități speciale: În țară e criză uriașă de specialiști IT

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat că specialiștii IT sunt la mare căutare în țară. Potrivit lui Peskov, Kremlinul este interesat să creeze condițiile necesare pentru întoarcerea specialiștilor IT în Rusia, deoarece aceștia reprezintă o categorie de specialişti care se găsesc greu, fiind valoroşi. El a remarcat, de asemenea, necesitatea de a conlucra cu ei pentru ca aceștia să-și continue activitățile în beneficiul Federației Ruse. Anterior, Aleksandr Hinştein, președintele Comitetului pentru politica informațională, tehnologii informaționale și comunicații din cadrul Dumei de Stat a Rusiei, a declarat că propunerea de a le interzice specialiștilor IT să părăsească țara este contrară Constituției Federației Ruse, scrie Rador.

El a menționat că în această problemă este pe deplin de acord cu poziția Ministerului Dezvoltării Digitale din Rusia şi a ministrului Maksut Şadaev, care nu consideră necesară interzicerea călătoriilor în străinătate pentru specialiștii IT. Înainte de aceasta, președintele Consiliului Federației din Federația Rusă, Valentina Matvienko, a invocat dreptul cetătenilor ruși de a părăsi țara și de a reveni în mod liber. În opinia sa, după un timp, cei plecați din Rusia vor fi nostalgici după țara natală, casă, prieteni.