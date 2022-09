Rușii folosesc dronele iraniene și au lovit puternic în Odessa/ Video

Două drone lansate de forțele rusești în regiunea ucraineană Odessa au lovit obiecte militare, potrivit Reuters.

Cele două drone au lovit obiective militare și au provocat un incendiu și detonarea de muniție, a declarat luni comandamentul de sud al forțelor ucrainene, informează Mediafax.

„Ca urmare a unui incendiu pe scară largă și a detonării de muniție a fost organizată evacuarea populației civile", a precizat comandamentul într-o declarație pe Telegram.

„Nu s-au înregistrat victime", se mai arată în declarație.

Duminică, forțele ucrainene au arătat că orașul portuar Odessa, situat în sudul țării, a fost atacat în cursul nopții de drone de fabricație iraniană.

Acest lucru intervine după ce Ucraina a redus relațiile diplomatice cu Iranul și i-a retras acreditarea ambasadorului său din cauza deciziei Teheranului de a furniza arme forțelor ruse.

Today Odessa was again attacked by Shahed-136 kamikaze drones, which Russia got from Iran. Ukrainian army mastered to successfully land Russian aircraft, and these drones will follow. For that Ukraine needs more Western modern air defense systems. Drone launcher video below. pic.twitter.com/jZvYupj2IR