Rușii încearcă să afle cel mai bine păzit secret al războiului din Ucraina / Pregătiri intense pentru intrarea avioanelor F-16 pe câmpul de luptă

SUA și aliații occidentali se așteaptă ca Forțele Aeriene ucrainene să obțină "capacitatea operațională inițială" pe F-16 până la sfârșitul acestui an, a declarat un înalt oficial al Pentagonului la 23 ianuarie, informează airandspaceforces.com.

Conform analiștilor militari, spionii ruși au ca misiune principală identificarea locațiilor bazelor și pistelor destinate aeronavelor F-16, cu scopul de a le neutraliza. Cu toate acestea, aceste informații reprezintă cele mai bine păzite secrete ale războiului, nu doar datorită costurilor ridicate asociate - între 50 și 60 de milioane de dolari în funcție de îmbunătățiri - ci și din cauza importanței misiunii de luptă a Ucrainei.

Pregătirea piloților de F-16 de către SUA și țările europene este "pe drumul cel bun", a declarat secretarul adjunct al apărării pentru afaceri de securitate internațională Celeste Wallander. Dar efortul de a furniza Kievului puternicul avion de luptă american este unul complex, a spus ea.

"Ne propunem să furnizăm o capacitate operațională inițială pentru Ucraina cu programul său F-16 în 2024, ceea ce ar presupune piloți instruiți, platformele, dar, în plus, mentenanți și susținători instruiți, infrastructură și piese de schimb, muniție", a declarat Wallander după o reuniune virtuală a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, o reuniune a aproximativ 50 de țări care coordonează ajutorul militar pentru Kiev.

Eforturile de a furniza avioane F-16 se încadrează în cadrul coaliției pentru capacitatea forțelor aeriene - unul dintre cele câteva grupuri înființate pentru a se concentra pe nevoi specifice. "De toate aceste piese este responsabilă coaliția, așa că am oferit o informare cu privire la situația din acest an", a declarat Wallander, deși nu a oferit detalii suplimentare.

Puține se știu despre specificul instruirii

Oficialii americani și ucraineni au fost rezervați în ceea ce privește specificul instruirii. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, a declarat că Occidentul "îi antrenează pe piloții noștri în mod foarte, foarte confidențial", în declarații făcute la televiziunea ucraineană la 22 ianuarie. Escadrila 162 a Gărzii Naționale Aeriene din Arizona din Tucson, Arizona - locul unde se desfășoară antrenamentul piloților străini de F-16 al Forțelor Aeriene - asigură antrenamentul american pentru "mai mulți" piloți ucraineni, potrivit Pentagonului. Țările europene efectuează, de asemenea, antrenamente, conduse de Danemarca.

O preocupare mai imediată la Washington și în alte capitale occidentale este capacitatea de a continua să furnizeze Ucrainei capacitățile actuale, ca să nu mai vorbim de altele noi.

Fără alte pachete de ajutor

Pentagonul spune că nu mai are alte pachete de ajutor de oferit după ce a rămas fără fonduri - Departamentul Apărării mai are încă aproximativ 4 miliarde de dolari autorizați să scoată stocuri din inventarul său pentru a le oferi Ucrainei, dar nu are bani pentru a reface aceste stocuri. Între timp, aliații europeni au rămas în urmă cu promisiunile de a accelera producția de artilerie critică.

O parte din ajutoarele americane promise în pachetele de asistență anterioare sunt încă în curs de livrare, în timp ce articolele cu termen de livrare lung, cum ar fi contractele atribuite în cadrul unui alt program de finanțare, Inițiativa de asistență pentru securitatea Ucrainei (USAI), nu au fost încă produse.

"Continuăm să oferim sprijin, de exemplu, instruire și, bineînțeles, conducere", a declarat secretarul de presă al Pentagonului, generalul-maior al forțelor aeriene Patrick S. Ryder, la 23 ianuarie. "Dar ideea este că, pentru ca noi să putem oferi capabilitățile de care Ucraina are nevoie pe câmpul de luptă astăzi, dar și pe termen lung, am aprecia cu adevărat sprijinul Congresului."

Finanțarea ajutorului pentru Ucraina este blocată în Congres ca parte a unei dispute politice mai largi privind securitatea frontierelor și cheltuielile guvernamentale.

Pregătirea piloților nu este afectată de problema finanțării, spune Pentagonul. Dar, în timp ce unii oficiali americani au prezis termene ambițioase de pregătire a F-16 după ce administrația Biden a dat acordul la sfârșitul verii trecute, atât Occidentul, cât și Ucraina și-au temperat acum așteptările.

Cât durează instruirea americană a piloților ucraineni

Ryder a declarat în noiembrie, la scurt timp după ce a început instruirea americană a piloților ucraineni, că instruirea va dura între cinci și nouă luni, calendarul "depinzând foarte mult de nivelul de îndemânare al piloților individuali". Piloții ucraineni se transferă de la avioanele bimotoare Sukhois și MiG-uri de tip sovietic la avioanele monomotor și multirol F-16, ceea ce reprezintă o curbă de învățare suplimentară.

"Aceasta este o evaluare care, în esență, este adaptată la situația actuală", a declarat Ryder despre calendarul de pregătire. Un curs tipic de pregătire pentru F-16 în cadrul Escadrilei 162 durează aproximativ șase luni.

F-16, care a zburat pentru prima dată în urmă cu aproape exact 50 de ani, a fost îmbunătățit constant de-a lungul anilor și ar putea folosi arme precum rachetele aer-aer AIM-120 AMRAAM pentru a proteja cerul Ucrainei de atacurile rusești cu rachete și drone. AMRAAM-urile, care sunt folosite și în sistemele de apărare aeriană NASAMS, au fost sugerate ca o posibilă armă pentru F-16 ale Ucrainei de către oficialii ucraineni și americani. Unele arme americane, inclusiv bombele ghidate cu rază de acțiune extinsă JDAM și rachetele anti-radiații HARM, au fost deja montate în mod artizanal pe flota veche a Ucrainei.

Multe întrebări fără răspuns

În timp ce specificul instruirii rămâne neclar, rămân multe întrebări legate de material. Danemarca a promis 19 avioane F-16 folosite, iar Olanda spune că va oferi 42 de avioane, dar nu este clar când anume vor sosi aceste avioane. Norvegia și Belgia donează, de asemenea, avioane F-16. Primele avioane daneze au fost amânate până în al doilea trimestru al anului 2024. Modul în care Ucraina va întreține F-16 nu a fost, de asemenea, pe deplin explicat. Nu este clar nici ce tip și cine va furniza armele pentru F-16. SUA nu intenționează să furnizeze propriile F-16, dar trebuie să aprobe orice transfer.

Lipsa puterii aeriene a devenit una dintre trăsăturile definitorii ale războiului din Ucraina - în schimb, rachetele și dronele vin de la distanță. Avioanele rusești au fost în mare parte limitate la distanțe de apropiere din cauza apărării aeriene a Ucrainei. Dar Rusia are propriile sale sisteme sol-aer avansate, inclusiv sisteme S-400 cu rază lungă de acțiune bazate în interiorul Federației Ruse - care a fost considerată ca fiind interzisă pentru Ucraina de a ținti cu ajutorul armelor furnizate de Occident - și în Crimeea ocupată, forțând piloții Forțelor Aeriene ucrainene să zboare la joasă înălțime și să încerce să se mascheze cu terenul. Ca urmare, niciuna dintre părți nu are superioritate aeriană.

"Am văzut valuri în activitățile aeriene rusești împotriva Ucrainei", a declarat Wallander. "I-am văzut nu numai că au continuat să folosească rachete balistice și rachete de croazieră și UAV-uri, dar am văzut perioade în care folosesc baraje coordonate ale acestor capacități... pentru a încerca să copleșească capacitățile de apărare ucrainene într-o anumită locație, dar și pentru a încerca să îi forțeze pe ucraineni să folosească muniție pentru a crea vulnerabilități în țintele civile și de infrastructură critică ucrainene, dar și în liniile de front pentru a putea încerca să exploateze aceste potențiale vulnerabilități."