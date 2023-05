Rușine națională la Eurovision 2023 - Theodor Andrei nu s-a calificat în finala de sâmbătă

Eurovision 2023 - Reprezentantul României în concurs, Theodor Andrei, nu s-a calificat în finala de sâmbătă. Australia şi Albania, între cele zece ţări care vor cânta din nou în arena de la Liverpool

Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia şi Slovenia sunt cele zece ţări care s-au calificat în finala Eurovision 2023 de sâmbătă, la Liverpool. Theodor Andrei a cântat melodia „D.G.T. (Off and on)”.

Reprezentantul ţării noastre a concurat în cea de a doua semifinală a competiţiei.

Din a doua semifinală s-au calificat Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia şi Slovenia.

Artiştii din cea de a doua semifinală calificaţi sunt Albina & Familja Kelmendi cu "Duje" (Albania), Andrew Lambrou cu "Break a Broken Heart" (Cipru), Alika cu "Bridges" (Estonia), Gustaph cu "Because of You" (Belgia), Teya & Salena cu "Who The Hell Is Edgar?" (Austria), Monika Linkyte cu "Stay" (Lituania), Blanka cu "Solo" (Polonia), Voyager cu "Promise" (Australia), Brunette cu "Future Lover" (Armenia), Joker Out cu "Carpe Diem" (Slovenia).

Aceştia se alătură, în finala care va avea loc sâmbătă, reprezentanţilor primelor 10 ţări care au fost alese în semifinala de marţi: Croaţia, Republica Moldova (Pasha Parfeny cu "Soarele şi Luna"), Elveţia, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia şi Norvegia.

Calificate din oficiu în marea finală sunt cele cinci ţări fondatoare Eurovision, grup cunoscut şi sub numele de "Marele 5": Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie, precum şi Ucraina, care a câştigat Eurovision 2022.

Marea finală a Eurovision Song Contest 2023 va avea loc pe M&S Bank Arena din Liverpool sâmbătă.

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest are loc în Marea Britanie, care organizează concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.

Joi seară, publicul a ascultat şi fragmente din cântecele Spaniei - reprezentată de Blanca Paloma, Marii Britanii - Mae Muller, şi Ucrainei - Tvorchi, calificate automat în finală.

În timpul votului, Mariya Yaremchuk din Ucraina (concurentă Eurovision în 2014) a cântat mai multe melodii ucrainene îndrăgite. I s-au alăturat rapperul OTOY şi reprezentanta ucraineană Junior Eurovision, Zlata Dziunka, în vârstă de 14 ani. Punctul culminant a fost interpretarea cântecului "Carol Of The Bells", care se bazează pe melodia ucraineană "Shchedryk", scrisă de compozitorul ucrainean Mykola Leontovych în 1914. Moment realizat în colaborare cu Televiziunea ucraineană.

Publicul îşi poate vota favoriţii după cele 16 melodii prezentate la Liverpool. Se poate vota în semifinala în care participă ţara din care faceţi parte. Spectatorii şi telespectatorii pot vota de până la 20 de ori, dar nu pot vota pentru ţara de provenienţă.

Australia a trimis sound-ul tobelor de la Voyager cu "Promise". Este a treia trupă din Perth ce reprezintă Australiei la Eurovision şi prima trupă din ţară care participă în concursul european. Mulţimea s-a dezlănţuit la final.

Piesa "Stay" cântată de Monika Linkytė, veterană a Eurovisionului, din Lituania, este despre vindecarea durerii emoţionale. Prestaţia ei a fost compusă din armonii frumoase, rochie portocalie, uimitoare, versuri bazate pe folclorul lituanian, un cor de „Čiūto Tūto”, care este o incantaţie magică lituaniană.

Albina & Familja Kelmendi, cu "Duje", au avut o prezenţă teatrală şi dramatică, melodia având un mesaj puternic despre importanţa familiei.

Teya & Salena din Austria s-au întrebat repetitiv "Who The Hell Is Edgar?". De fapt, ele au cântat despre modul în care industria muzicală tratează femeile, folosind analogia dintre doi scriitori posedaţi de spiritul poetului american Edgar Allen Poe.

Trupa rock-alternativ Piqued Jacks a reprezentat San Marino cu "Like An Animal", un cântec "despre libertatea iubirii".

Iru, 22 de ani, din Georgia, a adus un "Echo" pe scena de la Liverpool. "Echo" este despre importanţa dragostei şi a credinţei. Iru a arătat ca o mireasă cu bijuterii în rochia cu trenă foarte lungă.

Joker Out din Slovenia a fost aplaudat de întreaga arenă pentru "Carpe Diem".

Blanka din Polonia este "Solo". Polonia a participat la concursul european din 1994 şi nu a câştigat niciodată. Publicul a apreciat cântecul artistei cu aer de vacanţă.

Grecia, cu numărul opt în concurs, mizează pe Victor Vernicos cu "What They Say". Îmbrăcat şi el cu pantaloni scurţi de puşti, la modă în această semifinală, a prezentat un cântec plin de energie despre învierea unei relaţii destrămate.

Islanda a trimis-o în concurs pe Diljá, care a cântat "Power". Cântăreaţa, fostă gimnastă până când şi-a rupt ligamentul şi a fost nevoită să se retragă, a folosit această experienţă "cu putere" dansând pe scenă.

A urmat Cipru. Andrew Lambrou, în vârstă de 24 de ani, a încălzit atmosfera cu notele înalte ale melodiei "Break A Broken Heart".

Solistul belgian Gustaph - cu pălărie mare albă şi pantaloni roz - a cântat "Because Of You" fiind flancat de dansatoare ci evantaie. Un număr dance.

O altă voce puternică, Alika din Estonia a prezentat o baladă. Îmbrăcată într-o ţinută cu pantalon albastru fluid, Alika a cântat "Bridges".

Tânărul artist Theodor Andrei a cântat "D.G.T. (Off and On)". Într-un costum roz, cu pantaloni scurţi, Theodor şi-a demonstrat talentul vocal şi prezenţa scenică, de la începutul acustic până la sfârşitul melodiei în ritm de rock.

Armenia concurează pentru un loc în finală cu Brunette. Balada "Future Lover" este despre căutarea partenerului perfect.

Star al reţelelor de socializare, danezul Reiley a deschis cu imnul pop "Breaking My Heart" a doua seară de Eurovision.

Alesha Dixon, Julia Sanina, lidera grupului rock ucrainean The Hardkiss, şi Hannah Waddingham, vedeta comediei TV de succes "Ted Lasso", sunt prezentatoarele spectacolului. Pentru Ucraina, comentează show-ul Timur Miroshnychenko.

Evenimentul este transmis în direct şi în exclusivitate de TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+.

Publicul din România poate vota artistul preferat din a doua semifinală prin SMS la numărul 1399 (număr cu tarif special: 1,00 Euro+TVA/ SMS primit plus 0,05 Euro+TVA/ SMS trimis).

Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)” poate fi votat de fanii din ţările participante, indicativul artistului fiind 03, acesta fiind numărul pe care românii din diaspora trebuie să îl trimită la numărul afişat pe ecran în ţara din care urmăresc concursul Eurovision.

Numerele de telefon/ SMS precum şi tarifele aferente vor fi afişate în fiecare ţară de către televiziunea publică care transmite competiţia muzicală.

Ordinea intrării în concurs:

Danemarca | Reiley - "Breaking My Heart"

Armenia | Brunette - "Future Lover"

Romania | Theodor Andrei - "D.G.T. (Off and On)"

Estonia | Alika - "Bridges"

Belgia | Gustaph - "Because Of You"

Cipru | Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Islanda | Diljá - "Power"

Grecia | Victor Vernicos - "What They Say"

Polonia | Blanka - "Solo"

Slovenia | Joker Out - "Carpe Diem"

Georgia | Iru - "Echo"

San Marino | Piqued Jacks - "Like An Animal"

Austria | Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Albania | Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Lituania | Monika Linkytė - "Stay"

Australia | Voyager - "Promise"

În cadrul celei de-a doua semifinale vor fi ascultate şi piesele Spaniei, Marii Britanii şi Ucrainei, calificate direct în finală.

Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) are loc în Marea Britanie care organizează concursul în numele Ucrainei din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.