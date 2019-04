S-a vândut fotbalul din Liga I: Cât costă meciurile din România

LPF a cedat drepturile de televizare a meciurilor din Liga I în următoarele cinci sezoane, începând din 2019/2020, firmei eAd pentru suma de 28 de milioane de euro pe an, la fel ca în contractul în vigoare, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, preşedintele ligii, Gino Iorgulescu, informează News.ro.

Iorgulescu a precizat că firma care a obţinut drepturile este aceeaşi care le deţine în prezent şi că televiziunile care doresc să transmită partidele sunt aceleaşi, Digi Sport, Telekom Sport şi Look.

"S-a aprobat în Adunarea Generală semnarea contractului cu firma care deţine în acest moment drepturile TV pe o perioadă de cinci ani, cu valoarea de 28 de milioane plus TVA. Nu intrăm în amănunte, că au mai suferit unele modificări prin contract, pe care o să le sesizaţi în momentul în care începe sezonul următor. De doi ani facem cu firma eAd, de doi ani firma aceasta a plătit drepturile TV pentru liga profesionistă de fotbal. Va fi aceeaşi procedură, o să vândă în continuare celor care sunt interesaţi. Sunt în continuare interesaţi Telekom, Digi, Look şi alte societăţi mai mici. Este şi un interes din străinătate, dar acele societăţi din străinătate trebuie să ia legătura cu firma respectivă, noi am cedat toate drepturile TV acestei firme. Noi suntem mulţumiţi, noi suntem vocea cluburilor, cluburile au fost mulţumite, au stat cu emoţii, nu credeau că mai putem face un asemenea contract. Nu am organizat licitaţie pentru că la licitaţie se puteau lua bani mai puţini, din experienţa noastră şi din ce am testat piaţa. Se depun garanţii bancare cu o lună înainte de termenele de plată. În general s-a plătit înainte ca să depună garanţia. Dacă sunt manageri buni la cluburi, cu drepturile TV care se iau la ora asta pot să trăiască bine în Liga I. Am fost preşedinte de club zece ani în Liga I şi nu am avut banii ăştia şi tot am supravieţuit", a declarat Iorgulescu, într-o conferinţă de presă.

Iorgulescu propune ca grupările să nu mai primească licenţa pentru Liga I dacă nu dispun de stadioane omologate.

"Suntem în discuţii cu Federaţia Română de Fotbal să facem nişte modificări la licenţiere pentru că nu se mai poate să le acordăm câte un an de graţie celor care nu au stadioane şi să joace în alte părţi, nu în oraşul respectiv sau de unde promovează. O să anunţăm cu un an înainte acest lucru. Aşa nu se mai poate. Sunt atât de multe echipe care intră astfel în Liga I. Şi Hermannstadt-ul le-am dat o perioadă de graţie, au spus că termină stadionul în acest an şi nici până acum nu joacă la ei acasă. Ne gândim ca grupările care nu îndeplinesc condiţiile să nu poată să promoveze", a spus Iorgulescu.

El a precizat că LPF studiază în continuare introducerea asistenţei video pentru arbitraj în Liga I, dar are nevoie de alţi bani pentru acest lucru, nu din drepturile TV.

Iorgulescu consideră benefic un meci de baraj între câştigătoarea play-out-ului şi o echipă din play-off pentru participarea în Liga Europa: "Acest lucru se poate hotărî doar într-o Adunare Generală. Ar creşte interesul pentru play-out."

Şeful LPF consideră că principala întrecere fortbalistică internă este în creştere şi o vede pe CFR Cluj principala favorită la titlu.