VIDEO S-au reluat în forță luptele din Gaza: Armata israeliană a bombardat peste 200 de ţinte, Hamas vorbește despre peste 100 de morţi

"De la ora 7 dimineaţa, forţele aeriene, în cooperare cu diviziile de luptă, au atacat peste 200 de ţinte teroriste în Fâşia Gaza", a anunţat Statul Major General pe Telegram.

Mai multe dintre lovituri au avut loc în Khan Younis şi Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, iar forţele terestre au fost implicate şi ele în acţiuni.

"În ultimele ore, avioanele forţelor aeriene au atacat o serie de ţinte teroriste în întreaga Fâşie Gaza, în nord şi în sud, în Khan Younès şi Rafah. Unele dintre atacuri au fost dirijate de forţele terestre prezente în Fâşia Gaza (....)", anunţă armata, care precizează că a distrus "zone-capcană cu explozibili, intrări în tuneluri, poziţiil de lansare (a rachetelor) şi cartierele generale militare folosite de organizaţia teroristă Hamas în vederea pregătirii unor noi lupte".

De asemenea, nave cu rachete ale marinei, tancuri şi artilerie au efectuat lovituri în Gaza, adaugă IDF.

Cel puţin 109 palestinieni au fost ucişi în bombardamentele israeliene asupra Fâşiei Gaza de la sfârşitul armistiţiului, vineri dimineaţă, a anunţat Ashraf Al-Qudra, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Hamas. De asemenea, "sute de persoane au fost rănite în agresiunea israeliană", susţine oficialul.

Între timp, în jur de 50 de rachete au fost lansate din Gaza asupra oraşelor din sudul Israelului.

Statele Unite "continuă să colaboreze cu Israelul, Egiptul şi Qatarul pentru a găsi modalităţi de prelungire a armistiţiului umanitar în Gaza", a declarat vineri un purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al SUA, după reluarea ostilităţilor.

"Hamas nu a prezentat până în prezent o listă de ostatici care să permită prelungirea pauzei", a adăugat el, asigurând că preşedintele Joe Biden rămâne "ferm angajat" în eliberarea ostaticilor aflaţi încă în mâinile mişcării islamiste şi în creşterea ajutorului umanitar.

