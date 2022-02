Sacrificiul suprem - Soldat ucrainean s-a aruncat în aer cu tot cu un pod pentru a opri înaintarea tancurilor ruseşti

Războiul din Ucraina dezvăluie povești cutremurătoare. Un militar ucrainean, Vitaliy Skakun, din cadrul unui batalion de pușcași marini, s-a oferit voluntar să arunce în aer podul Henichesky, din regiunea Herson, în apropiere de peninsula Crimeea, pentru a opri o coloană de blindate ruseşti să înainteze spre Kiev.

Pentru a opri înaintarea unei coloane de tancuri rusești, armata ucraineană a decis aruncarea în aer a podului rutier. Însă coloana de blindate ruse înainta repede, iar ucrainenii nu au mai avut timp să-l detoneze de la distanță. Vitaliy Skakun s-a oferit voluntar pentru a îndeplini această sarcină manual, informează Forțele Terestre Ucrainene. Soldatul, considerat un erou, a transmis prin unitatea prin radio că va detona manual şi şi-a luat la revedere.

"În această zi dificilă pentru țara noastră, când poporul ucrainean luptă cu ocupanții ruși din toate direcțiile, unul dintre cele mai grele locuri de pe harta Ucrainei a devenit trecerea din Crimeea, unde s-a întâlnit un batalion de infanterie marină cu primii dușmani. Pentru a opri înaintarea coloanei de tancuri, s-a luat decizia de a arunca în aer podul auto Genichesky. Inginerul Vitaliy Volodimirovici s-a oferit voluntar să îndeplinească această sarcină. Podul a fost minat, dar nu a avut timp să plece.

Din relatările camarazilor săi, Vitaliy a luat legătura și a raportat că podul a fost minat. Imediat a avut loc o explozie. Un frate de-al nostru a fost ucis. Fapta sa eroică a încetinit semnificativ avansarea inamicului, permițând unității să se redisloce și să-și organizeze apărarea. Comandamentul Corpului de puşcaşi marini îl vor decora postum pe Vitaliy Volodimirovici Shakun. Invadatori ruși, să știți, vă arde pământul sub picioare! Vom lupta până vom muri! Cât suntem în viață vom lupta!" se arată în postarea Statului major al Forţelor Armate Ucrainene, potrivit observatornews.ro.

