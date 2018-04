Radu Soviani IESE LA RAMPĂ cu noi acuzaţii, după audierea în Comisia SRI: 'Protocolul LIMITEAZĂ independenţa magistraţilor...'

Jurnalistul Radu Soviani a declarat miercuri că a avut o discuţie cu membrii Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI în care unele neclarităţi au fost lămurite.

"Am făcut nişte precizări cu privire la protocolul care a fost analizat astăzi, probabil se desprinde ideea şi a verificării cu originalul SRI, nu ştiu ce va decide, eu am solicitat verificarea cu exemplarul original al SRI. Comisia va dezbate şi va decide ce va face. Am spus, din punctul meu de vedere, elemente care interconectează instituţii aflate sub protocol cu SRI, că vorbim de Înalta Curte, în primul rând, de Inspecţia Judiciară, de Curţile de Apel, din punctul meu de vedere este obligatoriu să cunoaştem data şi numărul de file al protocolului dintre SRI şi Înalta Curte. Asta este ceea ce am susţinut eu. Pe de altă parte, a fost o discuţie care a arătat interesul comisiei de a elucida anumite neclarităţi apărute în spaţiul public, unele au fost lămurite, cele care puteau fi lămurite, altele se află încă în suspans. Probabil, comisia, după deliberare, vă va spune care sunt acţiunile pe care le va lua în continuare", a spus Soviani, la Palatul Parlamentului, după audierea sa în Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI, potrivit AGERPRES.

El a subliniat că nu i se pare normal să existe un protocol între Serviciul Român de Informaţii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.



"Justiţia este independentă, iar protocolul dintre Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi SRI limitează independenţa magistraţilor procurori. Din punctul meu de vedere este inadmisibil ca independenţa magistraţilor să fie limitată prin astfel de protocoale sancţionate de decizia constituţională. În urma cercetării mele jurnalistice am şi o istorie a acestor protocoale, ele au început după ce, după anul 1998, CNAICO a fost declarat neconstituţional şi atunci au fost iniţiate primele astfel de protocoale pentru a substitui ceea ce făcea neconstituţional în '97 - '98 Comitetul Naţional de Anticorupţie. Au cunoştinţă şi o să îi întreb care este istoria acestor protocoale pe Valeriu Stoica, Costin Georgescu, Dorin Marian şi Traian Băsescu", a arătat Soviani.

Jurnalistul Radu Soviani a fost audiat în Comisia parlamentară de control a activităţii SRI, miercuri, 4 aprilie, după ce a susţinut că unele file din protocolul publicat de SRI vineri nu sunt de fapt cele reale.