Şapte premii David di Donatello pentru "Io capitano", inclusiv cel mai bun film, şi şase pentru "C'è ancora domani" "Io capitano" de Matteo Garrone a fost desemnat Cel mai bun film la gala premiilor acordate de Accademia del Cinema Italiano, producţia primind un total de şapte statuete David di Donatello (inclusiv cel mai bun regizor). A fost urmat de "C'è ancora domani", cu şase premii (inclusiv Cea mai bună actriţă pentru Cortellesi în rolul Deliei, Cel mai bun scenariu original, Cel mai bun debut în regie). "Rapito", de Marco Bellocchio, a primit cinci statuete, scrie News.ro.

Cea de-a 69-a ediţie a Premiilor David di Donatello, unul dintre cele mai prestigioase premii cinematografice, s-a desfăşurat, vineri, la teatrul 5 din Cinecittà şi a prilejuit numeroase debuturi (printre care, în primul rând, triumfătorul film regizat de Paola Cortellesi, care a debutat ca regizoare în 2023 cu filmul "C'è ancora domani"). Şi tocmai "C'è ancora domani" a primit primul David al serii, cel al spectatorului, acordat Paolei Cortellesi, căreia i s-a alăturat pe scenă întreaga distribuţie a filmului său prezentă în sală, oferind un discurs foarte emoţionant.

"Spectatorii suntem noi, suntem noi toţi. Mulţumesc celor cinci milioane de oameni care au făcut gestul eroic de a-şi părăsi casele, de a plăti parcarea şi de a avea încredere în ceea ce am făcut noi", a spus Cortellesi, emoţionându-i pe toţi.

Emanuela Fanelli a câştigat premiul David di Donatello pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar în filmul "C'è ancora domani" iar actorul Elio Germano a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru "Palazzina LAF", filmul regizat şi interpretat de Michele Riondino (aici la debutul său regizoral).

Premiul David di Donatello pentru Cel mai bun scenariu original a fost atribuit filmului "C'è ancora domani", acordat lui Furio Andreotti, Giulia Calenda şi Paola Cortellesi.

Marele Vincenzo Mollica a primit premiul David Speciale 2024. Jurnalist, scriitor, autor, prezentator de televiziune şi radio, Mollica a făcut cronica lumii showbiz-ului din Italia timp de peste 40 de ani. Ovaţii în picioare pentru el, care a vorbit şi despre marele său prieten Federico Fellini, spunând despre el: "Avea capacitatea de a avea vârsta persoanei cu care vorbea".

Giorgio Moroder, compozitorul şi producătorul discografic născut la Ortisei, care a ajuns să cucerească lumea, după cum a subliniat şi Carlo Conti pe scena galei, a primit trofeul pentru întreaga carieră. Autorul unor coloane sonore memorabile, precum cele din "Midnight Escape" şi "Flashdance", a primit deja trei premii Oscar, patru Globuri de Aur şi două Grammy. Întrebat de Marcuzzi care este coloana sonoră la care ţine cel mai mult, el a răspuns "Take My Breath Away", un cântec scris de el şi Tom Whitlock pentru coloana sonoră a filmului "Top Gun" (care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun cântec, precum şi Globul de Aur în 1987).

Filmul "Rapito" a câştigat premiul David di Donatello la categoria Cel mai bun scenariu non-original. Premiile au fost acordate lui Marco Bellocchio şi Susanna Nichiarelli.

Regizorul Paolo Sorrentino, laureat cu Oscar, i-a înmânat premiul regizoarei Paola Cortelessi pentru debutul cu filmul "C'è ancora domani". "Sunt onorată că am făcut parte din acest cincinal de candidaţi pentru debutul meu regizoral. Mi-au plăcut toate aceste filme, care au fost foarte curajoase. Le mulţumesc tuturor celor care mi-au dat încredere, pentru că nu trebuia să fie ceva de la sine înţeles. Am făcut acest film în pragul menopauzei, dar sper ca tinerii debutanţi să aibă întotdeauna posibilitatea de a fi sprijiniţi pentru a spune noi poveşti".

Diodato a fost recompensat cu premiul David di Donatello pentru Cel mai bun cântec original, pentru piesa "La mia terra" din filmul "Palazzina Laf" de Michele Riondino. "Îl dedic tuturor oamenilor din Taranto: celor care au luptat şi nu mai sunt aici şi celor care cred că poate exista un alt viitor pentru oraşul nostru", a spus cântăreţul în timp ce a acceptat premiul din partea Giorgiei.

Cea mai bună actriţă în rol principal a fost desemnată Paola Cortelessi pentru rolul Delia din "C'è ancora domani". "În această seară există această tendinţă şi mulţumesc întregii distribuţii, de la Valerio Mastandrea la Emanuela Fanelli şi Romana Maggiora Vergano: să lucrez cu ei a fost o satisfacţie şi marea mea şansă ca actriţă, nu doar ca regizor", acestea au fost cuvintele marii protagoniste a ceremoniei de decernare a premiului David di Donatello.

Premiul David di Donatello 2024 pentru Cea mai bună imagine i-a revenit lui Paolo Carnera pentru "Io capitano", de Matteo Garrone. "Dedic acest film tuturor tinerilor care doresc să călătorească, sper să o poată face în mod liber, fără a risca să viaţa lor", a declarat Carnera în timp ce a ridicat statueta.

Eleonora Giorgi i-a înmânat premiul lui Michele Riondino pentru rolul principal din filmul său de debut regizoral "Palazzina Laf". "Ţi-am adus noroc", i-a spus Eleonora Giorgi lui Riondino, care şi-a amintit şi a recunoscut că ea a fost cea care l-a lansat în cea de-a şaptea artă, alegându-l în filmul pe care l-a regizat în 2003, "Uomini & donne, amori & bugie", în care un foarte tânăr Riondino a interpretat personajul Emanuele.

Matteo Garrone a fost ales Cel mai bun regizor, pentru "Io capitano" iar premiul pentru Cel mai bun producător a ajuns la Archimede, Rai Cinema, Pathè, Tarantula. "Vreau să îl dedic companiei mele", a declarat Paolo Del Brocco de la Rai Cinema în momentul în care a ridicat premiul. "Datorită Rai, 70% din producţia audiovizuală italiană există".

Premiul David di Donatello pentru Cel mai bun film internaţional a fost înmânat de Isabella Rossellini regizoarei Justine Triet pentru "Anatomia unei căderi".