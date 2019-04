Scandal MONSTRU la un spital din România - Un medic a 'ZBURAT' din funcția de șef după ce a chemat un pacient la cabinetul privat

Medicul şef al secţiei Oftalmologie din cadrul Spitalului de Urgență din Suceava a fost înlocuit din funcţie, după ce tatăl unui copil a reclamat că a fost chemat la cabinetul privat pentru consultație, deși inițial s-a prezentat la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Conducerea Spitalului de Urgență din Suceava a decis să îi suspende contractul de adminstrare al secției de Oftalmogie medicului Georgeta Martiniuc după ce s-a dovedit că medicul a chemat la cabinetul privat o fetiță care s-a rănit la ochi și pe care părinții au adus-o de urgență la spital.

„Am decis să încetăm contractul de administrare cu doamna doctor Georgeta Martiniuc, în locul ei a fost desemnată temporar la conducere secției de Oftalmologie o altă doctoriță, pentru atitudinea neprofesionistă și imorală pe care a avut-o față de un copil care trebuia consultat în spitalul public. Nu am nimic împotriva legii care permite medicilor să lucreze și la cabinetele private dar nu sunt de acord cu situația în care un pacient vine la spitalul public să fie direcționat către cabinetul privat. Am decis schimbarea din funcție a doamnei doctor la propunerea directorului medical. Dânsa nu este acum la spital, este în concediu începând de astăzi (joi - n.r.)”, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, managerul Spitalului de Urgență din Suceava, Vasile Râmbu.

Decizia de schimbare din funcția de șef de secție a medicului Georgeta Martiniuc a fost luată după ce tatăl unei fetițe a ajuns la spital cu fiica sa, care fusese înțepată în ochi cu un băț de un alt copil. Copilul a fost tratat duminică de personalul medical di Urgență, însă cum nu era medic de gardă i s-a solicitat să revină a doua zi dimineața pentru a fi văzut de un medic specialist.

„Durere, ochiul sângera... Am dat fuga la UPU. Am fost preluați destul de repede de pediatru și trimiși de urgență la secția de oftalmologie. Auzisem eu că duminica nu sunt oftalmologi de gardă, dar nu prea aveam de ales. Am ajuns la oftalmo. Nu era medic... Însă era o doamnă asistentă care poate fi dată ca exemplu de . Am doar cuvinte de lauda la adresa acestei doamne și mă înclin. I-a verificat ochiul și văzul, a constatat o leziune pe cornee, a curățat și a aplicat un tratament. Și ne-a chemat a doua zi dimineața, la prima oră, să ne vadă un medic specialist”, a scris Lucian Baltaru, tatăl fetiței, pe Facebook.

După experiența bună avută cu asistenta de la Oftalmologie, lucrurile aveau să se schimbe radical atunci când a revenit cu copila pentru a fi consultată de un medic specialist.

„Am fost trimiși în ambulatoriu, la cabinetul de oftalmologie. Programul era de la 8. Pacienți erau vreo 17 la ușă. Cu noi 18. În scurt timp îmi dau seama că nu intră nimeni la consultații și intreb pe cineva dacă a venit doctorița. - mi-a răspuns un bărbat trecut de 60 de ani. (...) Am intrat în cabinet și am întrebat asistenta când vine și de ce nu este deja acolo. >, zice asistenta. Ies din cabinet. Era deja ora 9 fără 1 minut... Fac rost de numărul directorului medical - Dl. Dr. Macovei. Și sun. Spre surprinderea mea, răspunde prompt și îmi ascultă oful. Promite că se rezolvă imediat”, povestește bărbatul.

Acesta scrie că după ce a fost sunat directorul medical, a venit și medicul, care în loc să consulte fetița, a insistat să știe cine a reclamat-o

„M-a întrebat dacă eu am sunat cumva la director (spune-i acum că tu ai fost, câand copilul ți-e în mâna ei), i-a zis asistentei că TREBUIE să afle cine a sunat, că este IMPORTANT să afle cine a fost la director și de astea. Consultația a durat 30 de secunde cred și... Ne-a chemat la ea la cabinet”, mai spune bărbatul.

Acesta recunoaște că imediat ce a părăsit cabinetul medical l-a sunat din nou pe directorul medical, căruia i-a spus ce i s-a întâmplat. Acesta l-a sfătuit să scrie o plângere și să o înregistrez la secretariat.