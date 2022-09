Scandalurile care pot duce la ruperea coaliției de guvernare: contre între PNL și PSD pe teme esențiale (analiză)

PSD și PNL nu trăiesc cele mai fericite momente! Ca într-un mariaj din care nimeni nu vrea să piardă ceva, cele două partide au deschis un conflict „surd” al declarațiilor pe mai multe fronturi. Nu un conflict în urma unor atacuri venite din partea Opoziției: asta pentru că opoziția nu pare capabilă să genereze sau să împingă discuția pe teme de interes pentru public (sau nu-l poate capta). Au fost discuții inclusiv despre „remanieri” sau chiar „ieșirea” de la guvernare a PSD – dar ambele tabere se apără în timp ce atacă partidul advers. Să fie doar o coincidență?

Sinteza scandalurilor din ultimele zile arată destul de îngrijorător pentru PNL și PSD. Temele sunt și ele „ofertante” (pentru partide, nu pentru români): de la facturile la energie, la pensii sau salarii, cele două tabere par că vor cu tot dinadinsul să se „contreze”. Scopul? Greu de anticipat, atâta timp cât alegerile nu sunt în perioada următoare.

Nu este exclus ca toate aceste mici scandaluri și reproșuri să fie folosite în momentul în care cele trei formațiuni politice (PSD-PNL-UDMR) vor rupe alianța, asta pentru că nu ar fi nici imposibil, nici o premieră. Chiar ar fi exclus ca PNL să nu mai vrea să ofere postul de premier celor de la PSD? Știut fiind faptul că acest lucru trebuie să se întâmple, conform înțelegerilor?

Luate separat, în „gălăgia” cotidiană, aceste momente nu par atât de relevante, însă puse cap la cap ar putea să ofere celor care urmăresc actualitatea o imagine mai amplă asupra destinului politic conturat în jurul alianței PSD-PNL-UDMR – varianta „post” USL (cu ghilimelele de rigoare).

Redăm mai jos „lista” scandalurilor care macină alianța între principalele partide.

Salariul minim + pensia

PSD vrea majorarea salariului minim până la 3.000 de lei, creșterea pensiei minime de la 1.000 lei la 1.100 lei, iar valoarea punctului de pensie ar crește de la 1.586 lei la 1.745 lei. De cealaltă parte, PNL vrea ca pensiile mai mici de 3.000 de lei să nu mai fie impozitate, însă dă de înțeles că propunerea PSD nu se susține. Ionuț Stroe, purtător de cuvânt PNL, a fost categoric: „Orice fel de creștere de cheltuială, fie că vorbim de salarii sau pensii, pune presiune suplimentară pe bugetul de stat”. Mai rezervat a fost însă inițial premierul Nicolae Ciucă: „Legat de acea propunere pentru majorarea salariilor, un nou set de măsuri sociale, vă rog să aveţi încredere că la nivelul coaliţiei de guvernare, atât PNL, cât şi PSD, cât şi UDMR, am avut de fiecare dată în dezbatere măsurile prin care să realizăm protejarea populaţiei şi, în mod deosebit, protejarea economiei. Ca să putem să asigurăm acest pachet de măsuri sociale trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a putea să majorăm atât pensiile, cât şi salariile.” Nicolae Ciucă a „călcat” pedala de accelerație pe această temă după o ședință a coaliției: „În acest moment, cred că sunt suficient de efervescente discuţiile pe acest subiect. Revin la ceea ce am afirmat anterior. E o distanţă foarte mare de la vorbe la fapte. Cum, de altfel, este distanţă foarte mare de la ceea ce înseamnă a impune sau a comunica, precum este cea de la a face ce trebuie, a fi responsabil şi un populism care nu are ce să caute astăzi în comunicarea cu cetăţenii ţării”.

Replicile dure au continuat între Rareș Bogdan și Marcel Ciolacu

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a precizat că Partidul Naţional Liberal doreşte creşterea pensiilor cu 16 la sută şi că ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, este obligat să găsească sursa de finanțare, altfel „să plece acasă”. De asemenea, Bogdan este nemulțumit de împrumuturile pe care Câciu le face. „Domnul Câciu negociază mai prost decât domnul Cîțu, care se împrumuta cu 2% și acum ne împrumutăm cu 8,5%. Îl critica pe Cîțu, dar acum Câciu se împrumută cu dublul dobâznii lui Cîțu”, a spus Bogdan.

Marcel Ciolacu, președintele PNL, a spus că se bucură „foarte mult” că prim-vicepreşedintele PNL i-a lămurit pe cei din PNL că trebuie mărite pensiile.

Ulterior Rareș Bogdan a venit cu o replică tăioasă pentru Marcel Ciolacu, pe care îl „sfătuiește” să îl dea afară pe omul care-i scrie glumițele, pentru că tocmai cu astfel de glume „a pierdut și un alt lider PSD alegerile” în urmă opt ani.

Reacția lui Rareț Bogdan dă multe de înțeles. Mai ales că e și cel care a criticat atitudinea lui Ludovic Orban de la șefia PNL, declarații făcute în interviul cu Ion Cristoiu („I s-a umflat capul și s-a crezut câinele alfa”, a spus Bogdan despre Ludovic Orban). Să fie un semnal delarația lui Rareș Bogdan? Iată ce a precizat în ultima declarație: „Am încropit această coaliție de guvernare, între partide aflate ani în șir în războaie politice, nu pentru ca unii să muncească pentru patrie și neam, iar alții doar să vorbească și să facă promisiuni fără fundament economico-financiar, fără nicio sustenabilitate”, a spus Bogdan.

Premierul Nicolae Ciucă, pe de altă parte, face apel la responsabilitate în acest subiect. „Se încadrează la o dispută prin care cred trebuie să dovedim responsabilitate şi să nu ne jucăm cu aşteptările cetăţenilor români. PNL, la fel ca PSD, s-au coordonat şi am luat deciziile care au fost la îndemâna Guvernului, pe baza posibilităţilor Guvernului, prin toate pachetele de măsuri pe care le-am decis până în acest moment. La fel vom face şi de acum înainte, foarte responsabil, cu cifrele pe masă şi în momentul în care vom avea proiectul de buget vom anunţa şi măsurile de natură socială, pentru că este normal ca românii să fie protejaţi, este normal ca economia României să fie protejată”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Alina Gorghiu (PNL) a intervenit în discuție și spune că „nu îi arde de glumițe”, ca reacție la declarația lui Marcel Ciolacu: „Mie nu-mi arde la început de săptămână de glumițe, indiferent de unde vin ele. Eu sunt convinsă că românii nu o duc mai bine dacă stăm și glumim la conferințele de presă pe seama lor. De aceea o să spun, la modul tranșant și cât se poate de serios, poziția PNL. Orice fel de partid politic, cu atât mai mult PNL, își dorește un nivel de trai mai bun pentru populația din România, își dorește venituri crescute, își dorește pensii majorate și alocații. Însă nu există o parte bună a guvernării care dorește aceste majorări și o parte rea care nu își dorește. Nu! Guvernul Ciucă își dorește aceste aceste lucruri, dar există o disciplină financiară, niște reguli pe care trebuie să le urmărim, există un buget. Nu au fost discutate în coaliție. Faptul că unii lideri politici deschid tolba populismului de dimineață, la prânz și seara și ne tot anunță cum măresc cu 20-30-50% absolut orice pensie și salariu din România nu înseamnă că e adevărat”, spune Alina Gorghiu.

ANRE

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a cerut revocarea Consiliul de Conducere al ANRE. „Domnii de la ANRE, în momentul ăsta, subminează statul român şi autoritatea Guvernului României, a prim-ministrului şi a nu mai puţin de cinci miniştri care au semnat această Ordonanţă”, a acuzat Rareş Bogdan într-o intervenție.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că mandatul conducerii ANRE se termină oricum luna viitoare. El îl invită pe Rareş Bogdan să vină cu o propunere de „un foarte bun specialist în energie” pentru viitorul preşedinte al ANRE. „Nu a fost niciun scandal (n. r.: în coaliție privind demiterea conducerii ANRE). Mie nu mi-a cerut nimeni în coaliţie. Ce pot să vă informez, dar e un lucru public, poate ar trebui să se mai vorbească şi cu colegii care nu au pensii speciale din Parlamentul României, faţă de cei din Parlamentul European, că în octombrie echipa de conducere a ANRE îşi termină mandatul. Suntem oameni totuşi responsabili şi serioşi sau vorbim ca să vorbim?”, a spus Marcel Ciolacu.

Privatizarea Termocentralei Mintia

Termocentrala Mintia a fost vândută prin administrator judiciar cu 91 de milioane de euro, după ce au fost investiţi în retehnologizare cel puţin 150 de milioane de euro, a declarat recent purtătorul de cuvânt al PSD, senatorul Ştefan Radu Oprea, afirmând că este de neînţeles de ce a ales Ministerul Energiei această metodă de „privatizare” prin închiderea termocentralei.

De cealaltă parte ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), susține că Termocentrala Mintia avea probleme financiare. „Adevărul despre Mintia. În 6 ani de zile Complexul Energetic Hunedoara a acumulat datorii de 1,5 miliarde de euro. Când PNL a ajuns la guvernare a găsit Complexul cu datorii mari. Mai mult, centrala Mintia a funcționat fără autorizație de mediu, iar de la intrarea în insolvență în anul 2019 – incluzând perioada premergătoare opririi și perioada intrării în conservare- a produs o altă pagubă: de 685 de milioane de lei. În plus, i s-a acordat un ajutor de stat ilegal de 390 de milioane de lei ce trebuie returnat. Toate acestea au determinat oprirea centralei. Celor care critică astăzi privatizarea Mintia le mai spun un lucru: Ultima etapă de modernizare a fost în 2009, fiind investiți atunci 218 milioane lei, o sumă nesemnificativă în raport cu nevoile centralei”, transmite ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Alte scandaluri între PSD vs. PNL

Mihai Weber, deputat PSD, îl acuza pe Virgil Popescu, ministrul Energiei, de „incompetență”. PNL, prin vocea lui Ionuț Stroe, spune că liberalii lucrează alături de PSD la o soluție pentru situația din energiei. „Noi nu ne certăm pe Facebook cu absolut nimeni. Nu dăm replici prin postări. Noi discutăm instituțional, față în față. Există ședințe ale coaliției în care se propun soluții, venim cu idei. Fiecare partid vine cu o anumită poziționare. Nu aș comenta declarațiile acestui domn din PSD pentru că în acest moment lucrăm împreună cu PSD la aceste soluții care vor ieși probabil în câteva zile”, a spus Stroe la Digi24.

De asmenea, reprezentantul PNL, Ionuț Stroe, a avut o discuție în contradictoriu cu senatorul social-democrat Daniel Zamfir, care a spus la Digi24: „să vorbim de populisme acum când o mână de oameni, de companii s-au îmbogățit pe sărăcirea oamenilor și pe falimentele companiilor este deja o jignire”. Stroe afirmă că există „o ierarhie guvernamentală” iar „domnul Budăi este ministru în guvernul domnului premier Ciucă”.

Ar mai putea fi inclus în această analiză și momentul discursului lui Viktor Orban în România (care a adus neplăceri în coaliția de guvernare), dar pare că Guvernul (și opinia publică din România) a trecut peste acel moment.

Remanieri în Guvern și ruperea alianței

Nu în ultimul rând trebuie punctat faptul că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a respins, marţi, orice iniţiativă de înlocuire a miniştrilor social-democraţi ai Finanţelor şi Muncii, Adrian Câciu şi, respectiv, Marius Budăi. Ciolacu a dat asigurări că „alianța” cu PNL nu se rupe: „Este exclus ca aceasta alianta sa se rupa pana in anul 2024. Voi face tot ce tine de mine si sunt ferm convins ca domnul premier Nicolae Ciuca va face la fel. Trebuie sa dam stabilitate Romaniei intr-o perioada complicata pentru toata Europa. Restul lucrurilor se asaza in timp. Cred ca am fost suficient de clar. Nu stiu de ce sunt aceste temeri (n. r.: printre liberali), la colegii mei din PSD nu sunt temeri”, a declarat Ciolacu.