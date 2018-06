Scandalul huiduielilor la adresa primarului Firea: 'Câte Dunări ar fi trebuit să spele valul de invective eliberat, dacă nu s-ar fi organizat nimic' (OPINIE)

Pentru întoarcerea Simonei Halep în ţară existau mai multe variante: să nu se organizeze nimic, să se organizeze de Primăria Capitalei sau de alte autorităţi. Dacă nu s-ar fi organizat nimic, valul de invective ar fi fost greu de "spălat", afirmă Mana Ciutacu, soţia jurnalistului Victor Ciutacu, într-o analiză pe tema incidentelor de luni seara, de pe Arena Naţională, când primarul general Gabriela Firea a fost huiduită de cei strânşi să o vadă pe Halep.

"La întoarcerea Simonei Halep de la Paris, existau două posibilități: să i se organizeze sau să nu i se organizeze o festivitate.

Să vedem acum cine ar fi putut organiza și ce ar fi putut să-i dea Simonei, în cadru festiv, pentru publicul larg, cu o organizare decentă, peste noapte.

1. Ministerul Tineretului și Sportului - nu cred că avea capacitatea să organizeze ceva peste noapte, cel mult să printeze o diplomă pe carton. Nu cred că avea bugetat un eveniment de genul ăsta, în plus, trebuie ținut cont de limitarile legislative pentru licitații etc.

2. Federația Româna de Tenis: cred că poate să dea cel mult un comunicat de presă, nu are capacitatea de a organiza festivitată pentru marea masă și nici nu cred că poate să dea vreo tinichea ca decorație.

3. Administrația Prezidențială - poate să dea ordine și medalii, probabil o va face zilele astea, doar că în cadru restrâns, la palat, fără accesul publicului.

4. Guvernul - poate cel mult să o primească și să o felicite, dar nu are acces lumea. Lumea poate să vadă după aia, la TV, imaginile și cam atât

5. Primăria Capitalei - are unde, pentru publicul de masă, are capacitate de organizare, are ce să dea. Cum cetățean de onoare o făcuse deja în februarie și nu o mai putea face încă o dată, rămăsese varianta cu placheta+cheile orașului. Din ce știu eu, cheile orașului se înmânează personal de reprezentanții municipalității, fiind o acțiune oficială. Și aici nu mă refer la portarul primăriei sau la femeia de serviciu. Și văd că și prin alte părți e la fel și nu se mai bășică nimeni. (Michael Douglas, Robert de Niro și Morgan Freeman au primit cheile orașului Las Vegas de la Carolyn G. Goodman, primarul din Las Vegas, în octombrie 2013).

Acum să ne imaginăm câte Dunări ar fi trebuit să spele valul de invective eliberat, dacă nu s-ar fi organizat nimic de către autorități.

N-ar fi rău dacă oamenii ar și gândi înainte să slobozească urletele", afirmă Mana Ciutacu.