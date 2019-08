Scenă ȘOC la Palatul Elysee - Premierul Boris Johnson a încălcat normele protocolare. Gestul a stârnit amuzamentul liderului Franței / FOTO

Boris Johnson a părut extrem de destins în timpul întâlnirii sale cu Emmanuel Macron la Palatul Élysée, unde noul premier britanic şi-a pus piciorul pe o masă, relatează Reuters.

Cunoscut prin stilul său relaxat, liderul conservator cu părul vâlvoi a pozat în faţa fotografilor şi cameramanilor punându-şi piciorul drept pe o masă scundă, sub privirea amuzată a şefului statului francez.

Scena a avut loc după o declaraţie comună a celor doi lideri, joi, în curtea palatului prezidenţial francez, consacrată dosarului ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană (UE), programată la 31 octombrie.

Palatul Élysée a catalogat discuţia între cei doi lideri drept ”completă” şi ”constructivă”.

What’s French for ‘get your feet off my effing furniture’? #BoJo slammed for ‘disrespecting’ #Macronhttps://t.co/ujI1lAyoNU pic.twitter.com/pIkX3D0JsT