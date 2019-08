Tudorel Toader, despre pozele care au stârnit controverse pe Facebook: 'E ca în chestiunea de la Erevan'. Cum se apără fostul ministru în fața criticilor

Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, susţine că nu a fost nimic ilegal sau imoral prin faptul că şi-a luat copiii cu el pentru a se plimba cu şalupa care aparţine Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Toader, care este rector al Universităţii Cuza, a dezvăluit că pozele care au stârnit atâtea controverse au fost făcute când a mers la recepţia lucrărilor de reparaţie a şalupei, iar fii săi au urcat la invitaţia sa pentru că mai erau locuri libere.

"E ca în chestiunea de la Erevan, nu e yacht e şalupă. Deci, printr-un proiect, în 2008, derulat de colegi de la Universitatea Cuza a fost achiziţionată această şalupă care este frumoasă şi are 8 locuri. Ulterior s-a dovedit că cheltuială din proiect nu este eligibilă şi Universitatea la vremea aia, acum 10-11 ani, a plătit suma respectivă. A ieşit un mic scandal că a fost dusă undeva pe la Tulcea (...) domnul rector de la epoca respectivă a decis ca escala să fie dusă la Agigea. Suma exact nu ştiu, e undeva pe la 200.000 cred că e euro. (...).

Şalupa a fost dusă la Agigea, pusă sub un trepied, sub un copac, cu o prelată peste ea şi aşa am găsit-o eu când am devenit rector în 2016. M-am dus să vizitez staţiunea, am văzut şalupa, m-am urcat în ea şi cu am zis că e nefiresc să stea acolo. (...) Am hotărât ca prin serviciile de achiziţie publică de la Universitate să o încrediţăm spre revizie. Am dat-o la o firmă din Constanţa cu contract şi au reparat-o. Acum oamenii care au reparat-o aşteptau banii şi noi trebuia să facem recepţia.

Personal, cu directorul general şi cu directorul staţiunii, m-am dus la Agigea să facem recepţia. Am luat şi băieţii cu mine. Am făcut câteva ore pe mare să vedem cum merge, am venit înapoi, şalupa este şi acum în portul ăla de la Eforie Nord. O punem în circuitul didactic-ştiinţific, şi de ce nu şi turistic. (...) Şalupa are 8 locuri, în şalupă erau cei doi marinari proprietari ai hangarului care au reparat-o, directorul staţiunii de la Agigea directorul general al Universităţii Cuza, mai erau câteva locuri libere şi i-am luat şi pe ei", a declarat Tudorel Toader, în emisiunea "Newsweek România", moderată de Sabin Orcan pe B1TV.