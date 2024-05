Scene șocante la un meci de baschet din SUA: Un baschetbalist a murit după ce s-a prăbuşit pe teren / Foto

Guillaume Hoareau, de la Jersey, a făcut stop cardiac în al treilea sfert al meciului de la Fort Regent din St Helier, sâmbătă, a confirmat Jersey Basketball Association.

Meciul a fost oprit imediat, iar spectatorii au fost rugaţi să părăsească sala în timp ce serviciile de urgenţă l-au tratat pe jucător. Asociaţia a precizat că jucătorul a murit după scurt timp, la spital.

Asociaţia de baschet din Jersey a anunţat că toate antrenamentele au fost anulate pentru a permite echipei de antrenori să "proceseze pierderea prietenului şi colegului lor drag".

