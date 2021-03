SCENE TERIBILE la Matei Balș: 'Situația este critică. Nu mai avem paturi. Dacă situația continuă așa, trebuie regândită toată strategia națională'

Deși se poartă mască și avem peste 1.200.000 de oameni vaccinați, iar peste 850.000 au făcut boala, România se află într-o situație critică, în al treilea val epidemic. Medicii se plâng că nu mai au paturi pentru pacienți și avertizează că s-a schimbat și vârsta celor care se infectează. Tot mai mulți tineri se prezintă la spital, iar starea lor se agravează de la o zi la alta, o caracteristică nouă remarcată de specialiști în modul de manifestare a virusului SARS-COV-2.

La Institutul ”Matei Balș” medicii sunt aproape de colaps, iar managerul interimar al instituției spune că nu mai există paturi și că va trebui regândită, la nivel național, strategia de contracarare a pandemiei.

”Situația este critică. Nu mai avem paturi, am încercat să amenajăm 3 paturi suplimentare. Nu avem personal suficient la terapie intensivă. Boala s-a schimbat, formele severe apar mult mai repede, degradarea pacienților este mult mai severă, avem pacienți mult mai tineri care necesită îngrijiri la terapie intensivă. Ieri am avut o situație disperată, am avut pacienți pe care nu am avut să îi transferăm.

Dacă situația continuă așa, trebuie regândită toată strategia națională. La camera de gardă nu mai avem locuri, este plină. Personalul medical este la limită, poate să cedeze oricând.”, a spus Cătălin Apostolescu, manager interimar al Institutului ”Matei Balș”, la Antena 3.

