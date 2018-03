Schimb de replici între doi liberali: Mugur Isărescu, martor de lux la disputa dintre cei doi

Un schimb de replici a avut loc joi între preşedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Cîţu, şi Daniel Zamfir, membru al acestei comisii şi propus a fi exclus din PNL, în cadrul întâlnirii pe tema inflaţiei organizată la Senat cu conducerea Băncii Naţionale, la care a participat şi guvernatorul Mugur Isărescu. Zamfir şi-a exprimat nemulţumirea că nu le poate pune mai multe întrebări celor din conducerea BNR. El a adresat, de-a lungul întâlnirii din Comisia economică, care a durat aproximativ o oră şi jumătate, mai multe întrebări guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, apoi a vrut să mai formuleze o întrebare despre educaţia financiară a populaţiei, fapt nepermis de preşedintele de şedinţă, Florin Cîţu, anunţă Agerpres.

Zamfir a menţionat că într-o conferinţă de presă se pot stabili numărul de întrebări ce pot fi adresate, dar "într-o audiere" numărul acestora nu este limitat. "La audiere se pun atâtea întrebări câte considerăm noi", a punctat Zamfir. "Am pus (n.r. - membrii prezenţi) foarte multe întrebări. Domnul guvernator are ultimul cuvânt. Puteţi să puneţi întrebări scrise şi apoi să primiţi răspunsuri şi educaţia financiară puteţi să o faceţi şi citind cărţi. Mie nu-mi place să fac audieri, că nu suntem Procuratură. Aici am avut o discuţie despre evoluţia inflaţiei. (...) BNR îşi prezintă raportul anual (n.r. - de activitate) în faţa comisiilor reunite de specialitate. Astăzi discutăm despre evoluţia inflaţiei. Am invitat Banca Naţională la o discuţie transparentă, profesionistă despre evoluţia inflaţiei", a explicat Cîţu.

Daniel Zamfir a replicat: "Educaţia financiară nu vi se pare un lucru important? Este o audiere la care orice senator are dreptul să pună întrebări". Întâlnirea s-a încheiat cu cuvântul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. "Toţi membrii Consiliului de Administraţie al BNR sunt cu titluri academice, cu experienţă în diverse facultăţi din România. Asta ne dă o dublă responsabilitate faţă de dumneavoastră, cei care ne-aţi numit. Oricând ne chemaţi pe problemele pentru care suntem mandataţi, venim să dăm 'sama', să răspundem, dar ne dă şi responsabilitatea meseriei noastre de economişti, finanţişti, care predau tinerilor bazele, principiile de funcţionare ale economiei de piaţă. (...) Noi avem de dat seama şi altcuiva şi acesta este zidul economiei de piaţă, care e mai dur decât orice, legităţile economice peste care dacă am vrea să trecem, nu se poate trece şi încercăm şi noi să traducem aceste legităţi economice dure (...) către publicul larg. (...) Această discuţie nu are datele unei audieri, audierea se va face în faţa comisiilor reunite când se va face", a spus Isărescu.

Florin Cîţu şi Daniel Zamfir au avut o discuţie procedurală, cel din urmă fiind încă nemulţumit că nu poate adresa mai multe întrebări celor din conducerea BNR. "De data asta a fost o discuţie pe procedură. Cu domnul Zamfir am mai avut discuţii, altădată, pe unele proiecte de lege, dar am discuţii şi cu colegii din PNL pe proiecte de lege pe care eu le consider liberale sau ei le consideră pe ale mele prea liberale", a explicat Cîţu.

Senatorii PSD, USR şi UDMR din Comisia economică a Senatului au lipsit joi de la întâlnirea cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, dezbaterea având ca temă "Evoluţia inflaţiei şi implicaţiile pentru economia României". La şedinţă au participat preşedintele comisiei, Florin Cîţu (PNL), secretarul forului Vasile-Cristian Lungu (PMP) şi Daniel Zamfir (propus pentru excludere din PNL). Florin Cîţu a susţinut că PSD a boicotat această întâlnire pe tema inflaţiei.