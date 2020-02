SCHIMBARE DE MACAZ - Un jurnalist sucevean ajunge candidatul USR pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava

USR Suceava şi-a desemnat candidatul pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, acesta fiind jurnalistul Dinu Zară, anunţă Agerpres.

Într-un comunicat al USR Suceava remis AGERPRES, joi, se arată că, prin vot secret, s-au ales reprezentanţii la alegerile pentru CJ Suceava, precum şi aceia care se vor afla pe lista de consilieri ai administraţiei judeţene.Sursa citată precizează că în competiţia internă pentru funcţia de preşedinte al CJ Suceava s-au înregistrat cinci candidaturi, câştigător fiind desemnat, din primul tur, cu majoritate de voturi, Dinu Zară

Citeşte şi: AUDIERI MARATON la DIICOT în cazul clubului din Caracal folosit drept paravan pentru fapte de trafic de minori

Dinu Zară, redactor-şef adjunct la o televiziune locală, cu o vechime de 13 ani în mass-media, a anunţat pe pagina sa de socializare că s-a înscris în USR la sfârşitul lunii trecute şi doreşte să-şi asume un rol politic pentru a nu rămâne doar observator, ci a contribui activ la schimbarea în bine a judeţului.



''Am pus pe primul plan interesul cititorului de a fi informat despre cum autorităţile îşi exercită atribuţiile, despre cum sunt cheltuiţi banii publici şi despre practicile incorecte din activitatea oamenilor politici sau instituţiilor publice. Am scris, am publicat, am atras atenţia, am investigat ilegalităţi, am descoperit decizii complet greşite, am demonstrat cheltuirea inutilă sau ilegală a fondurilor publice.

Dar jurnalistul este un observator. În schimb, un rol politic îţi permite să contribui activ la eliminarea unor astfel de practici. (...) Am ales USR pentru că este reacţia vehementă a societăţii faţă de politica de cumetrie practicată de vechile partide (...)

Partidele vechi refuză să înţeleagă că vremea baronilor locali a trecut, refuză să se modernizeze, refuză să renunţe la combinaţii şi insistă să rotească aceleaşi feţe pe aceleaşi funcţii'', a arătat Zară.