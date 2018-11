Scriitoarea Sigrid Nunez a fost recompensată cu National Book Award 2018 pentru ficțiune, pentru romanul "The Friend", la o gală la care autoarea chiliană Isabel Allende a primit premiul pentru întreaga carieră, potrivit huffingtonpost.com, scrie Mediafax.

Juriul a fost de părere că romanul "The Friend" este o operă "scrisă rafinat, o explorare profund umană a durerii, literaturii și memoriei".

Volumul prezintă povestea unei scriitoare singuratice, care încearcă să treacă peste sinuciderea prietenului ei având grijă de un câine.

Sigrid Nunez a mai scris cărți precum "Salvation City", "The Last of Her Kind", "A Feather on the Breath of God" și "For Rouenna".

La aceeași gală, au mai fost premiați Jeffrey C. Stewart, în categoria dedicată nonficțiunii, pentru volumul "The New Negro: The Life of Alain Locke", Margaret Mitsutani, în categoria traducerilor, pentru "The Emissary", de Yoko Tawada, Elizabeth Acevedo, în categoria dedicată literaturii pentru copii, pentru "The Poet X", și Justin Phillip Reed, pentru volumul de poezie "Indecency".

Prolifica scriitoare Isabel Allende a primit premiul pentru întreaga carieră, devenind primul autor de limbă spaniolă ce primește această distincție.

Isabel Allende are peste 20 de cărţi publicate, traduceri în peste 35 de limbi şi peste 65 de milioane de exemplare vândute. Scriitoarea a obţinut peste 50 de premii în mai mult de 15 ţări, iar romanele ei au inspirat filme de succes.

Nepoata fostului preşedinte chilian Salvador Allende s-a născut pe 2 august 1942 la Lima, în Peru. Şi-a petrecut copilăria în Chile, iar în timpul dictaturii lui Pinochet s-a refugiat în Venezuela, unde a rămas timp de 15 ani şi a lucrat ca ziaristă.

În 1982, primul ei roman, "Casa spiritelor", are un succes fulminant şi devine imediat bestseller internaţional. Au urmat volume precum "Eva Luna" (1987), "Povestirile Evei Luna" (1989), "Paula" (1994), "Fiica norocului" (1999), "Portret în sepia" (2000), volumul de memorii "Ţara mea inventată" (2003), "Zorro" (2005), volumul autobiografic "Suma zilelor" (2007) etc.

Premiile National Book, oferite de National Book Foundation, au fost înfiinţate în 1950 pentru a onora cele mai bune creaţii ale literaturii americane. Juriul fiecărei categorii selectează câştigătorul din lista de propuneri trimisă de editurile americane.

Unii dintre cei mai influenți scriitori din America au primit de-a lungul timpului National Book Award, printre aceștia numărându-se W.H. Auden, Saul Bellow, Ralph Ellison, William Faulkner, Vladimir Nabokov, Flannery O’Connor, Katherine Anne Porter, Adrienne Rich, J.D. Salinger, Eudora Welty și William Carlos Williams.

Cea de-a 69-a gală a National Book Awards a avut loc miercuri seară, la New York.