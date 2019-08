Se prefigurează un nou front în lupta esconomică cu Asia - Serbia ar putea avea rezeve semnificative de litiu

Geologii au început să exploreze dealurile din apropierea râului Jadar din Serbia în căutarea unui metal care a devenit omniprezent în tehnologia modernă: litiul, iar o eventuală descoperire ar putea permite ţării vecine să devină un nou front european în lupta economică cu Asia, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres

.



Analiştii de la BloombergNEF estimează că cererea de litiu va creşte de opt ori în următorii 11 ani.



Depozitele estimate din Serbia sunt cele mai mari din Europa, iar apetitul pentru acest material care este utilizat în producţia de baterii necesare pentru telefoane mobile şi automobile electrice a determinat o serie de mari companii din industria minieră, precum Rio Tinto Group, să studieze viabilitatea extragerii acestor depozite.



În luna februarie a acestui an, preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a apreciat că aceasta este "una din cele mai mari speranţe pentru Serbia" şi a cerut companiilor să urgenteze lucrările pentru a demara producţia.



Şi alte ţări din Europa Centrală şi de Est, precum Cehia şi Austria, studiază posibilitatea mineritului de litiu. La rândul său România a decis să-şi redeschidă minele de metale rare. În plus, companiile internaţionale au început să îţi extindă operaţiunile de producţie de baterii în regiune, inclusiv Daimler AG şi Johnson Matthey Plc în Polonia.



Însă depozitele de litiu din Serbia, dacă vor putea fi extrase, sunt suficiente de mari pentru a permite continentului să concureze cu Asia, în special cu China, ar treilea mare producător mondial de litiu şi cel mai mare producător mondial de baterii litiu-ion.



Rio Tinto, una din cele mai mari companii de minerit din lume, şi compania cu sediul în Australia Jadar Lithium Plc evaluează în prezent cât de mult litiu este în Serbia. Rio Tinto nu a dorit să facă comentarii iar Jadar Lithium, care include un grup de investitori reprezentanţi de JPMorgan Chase & Co., a refuzat să precizeze care este zona unde se fac explorări.



Potrivit unor estimări guvernamentale optimiste ar putea fi depozite de până la 200 milioane de tone de litiu în Serbia în timp ce U.S. Geological Survey susţin că există rezerve identificate de un milion de tone, ceea ce ar face din Serbia una din cele mai bogate surse de litiu din Europa.



În condiţiile în care producţia mondială de litiu a crescut cu aproximativ 25% în 2018, o evaluare exactă cu privire la depozitele din Serbia ar pute fi dificilă deoarece nu există date concrete atâta timp cât lucrările de explorare continuă, subliniază analistul BloombergNEF, Sophie Lu. De exemplu, Bolivia nu are o producţie de litiu chiar dacă se estimează că ar avea cele mai mari rezerve din lume.



Chiar dacă lucrările de extracţie nu vor începe decât peste cel puţin trei ani, autorităţile din Serbia sunt interesate deja de dezvoltarea de activităţi de-a lungul lanţului de producţie, precum rafinarea metalului şi producţia de baterii.



Jadar Lithium, companie cu un capital de 2,7 milioane de dolari, este în sudul Serbiei şi analizează o zonă cuprinsă între oraşul Vranje şi graniţă. Compania a finalizat primele două faze de analiză a solului şi susţine că a identificat mai multe zone cu un conţinut ridicat de litiu.



Preşedintele companiei , Jadar Lithium, Luke Martino spune că Serbia ar putea deveni un hub pentru industria de litiu, de la extracţie şi până la rafinarea şi producţia de baterii. "În următorii trei - cinci ani vom derula explorări pentru a face o descoperire pe care să o legăm cu producători downstream şi să extindem compania în acest fel. Ştim că China are foarte multă ofertă. Astfel că este o provocare pentru Europa să înceapă să îşi centralizeze propria sa producţia de baterii" a spus Luke Martino